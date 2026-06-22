Smijemo li piti vodu nakon što smo jeli trešnje?

Košara puna sočnih trešanja, crveni prsti i zatim gutljaj hladne vode – mnogima u tom trenutku u glavi odzvanja rečenica: “Nemoj piti vodu nakon trešanja, boljet će te trbuh.” Ipak, stručnjaci danas imaju drukčije objašnjenje, piše heute.at.

Odakle potječe taj mit?

Dobra je vijest da se oni koji popiju čašu vode nakon trešanja ne moraju bojati bolova u trbuhu. Nutricionisti se danas slažu da kombinacija trešanja i vode sama po sebi ne uzrokuje probavne tegobe.

Staro upozorenje vjerojatno potječe iz vremena kada kvaliteta pitke vode nije bila ni približno onakva kakvu danas uzimamo zdravo za gotovo. Voda je često bila onečišćena bakterijama i drugim mikroorganizmima pa su se bolovi u trbuhu ili proljev nakon obroka nerijetko pripisivali trešnjama, iako je pravi krivac najčešće bila upravo neispravna voda.

Zašto ponekad ipak osjećamo nadutost?

Ipak, priča nije potpuno izmišljena. Trešnje kod osjetljivijih osoba doista mogu izazvati nadutost i nelagodu u trbuhu. No za to nije kriva voda, nego samo voće.

Na kori trešanja nalaze se prirodni kvasci koji mogu potaknuti fermentaciju voćnih šećera u probavnom sustavu. Pritom nastaju plinovi koji kod nekih ljudi mogu uzrokovati nadutost, osobito ako pojedu veću količinu trešanja.

Kako ih najbolje čuvati?

Trešnje nisu voće koje dugo ostaje svježe, a nagle promjene temperature dodatno ubrzavaju njihovo propadanje.

Najbolje ih je čuvati u hladnjaku, u ladici za voće i povrće, po mogućnosti u posudi obloženoj papirnatim ručnikom. Važno je da im peteljke ostanu pričvršćene sve do konzumacije. U suprotnom oštećeni plodovi brže privlače voćne mušice i podložniji su razvoju plijesni.

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