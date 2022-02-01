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Kako pravilno očistiti klima uređaj: Ključno za zdravlje

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Objavljeno prije 1 sat

Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu ponovo su povećale upotrebu klima uređaja, a stručnjaci upozoravaju da je redovno čišćenje klime ključno za zdravlje i njenu efikasnost.

Prije početka sezone hlađenja preporučuje se temeljno čišćenje filtera, jer se u njima tokom mjeseci neupotrebe nakupljaju prašina, bakterije i alergeni. Filtere je najčešće moguće izvaditi i oprati mlakom vodom, a nakon sušenja vratiti na mjesto.

Osim filtera, važno je očistiti i unutrašnje jedinice klime, posebno isparivač, gdje se može zadržavati vlaga koja pogoduje razvoju plijesni. U tu svrhu koriste se specijalna sredstva za dezinfekciju ili usluge servisa.

Stručnjaci upozoravaju da neodržavana klima može uzrokovati neugodne mirise, slabiji protok zraka i povećanu potrošnju električne energije. Također, prljavi filteri mogu negativno utjecati na kvalitet zraka u prostoru.

Preporuka je da se klima uređaj servisira barem jednom godišnje, a filteri čiste svakih nekoliko sedmica tokom intenzivne upotrebe, prenosi Avaz.


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