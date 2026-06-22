Nikada ne ljubite bebe na ova mjesta: Pedijatar objasnio pravilo koje svaki roditelj mora da zna

Ljubljenje beba i djece u usta navika je koju mnogi roditelji smatraju prirodnim izrazom ljubavi. Međutim, jedna scena iz ordinacije dr. Saše Milićevića pokazuje drugu stranu ove bliskosti.

Tamo je nedavno ušla djevojčica sa jarko crvenim tragom preko cijelog lica – majka ju je, sa upečatljivom šminkom na usnama, samo izljubila prije ulaska kod ljekara.

Dok odrasli u tome vide nježnost, dječiji imunitet se zapravo suočava s pravom invazijom. Pljuvačka starijih krije mikroorganizme koji odraslom organizmu ne smetaju, ali se na djecu prenose munjevitom brzinom i direktno ugrožavaju njihovo zdravlje.

Koji mikroorganizmi najbrže napadaju dječiji imunitet?

Kada dođe do ovakvog direktnog kontakta, najbrže se prenosi herpes kod beba, ali i niz upornih respiratornih uzročnika bolesti. Osjetljivi imunitet beba apsolutno nije spreman da podnese udar patogena s kojima se roditelji susreću svakodnevno, a da toga nisu ni svjesni.

Nije slučajno što pravila u porodilištima ograničavaju kontakt licem u lice. Zvanična medicina godinama dokumentuje ono na šta ljekari stalno upozoravaju. Primjera radi, istraživanja objavljena u stručnim medicinskim časopisima potvrđuju da kontakti usnama mogu doprinijeti prenosu ozbiljnih infekcija kod novorođenčadi i razvoja teških kliničkih slika. Dodaci prehrani i suplementi u takvim situacijama ne mogu pružiti zaštitu.

Najveća greška leži u uvjerenju da samo osobe koje imaju temperaturu ili vidljive simptome mogu prenijeti zarazu. Na prvi pogled to djeluje logično, ali zaboravljamo da svako od nas može nositi određene mikroorganizme i kada se osjeća potpuno zdravo.

Naizgled bezazleno ljubljenje beba za dijete može značiti dane provedene uz povišenu temperaturu, terapije ili bolne ranice na licu.

Zašto poljubac u usta treba postati prošlost u svakoj porodici?

Šta učiniti kada osjetite potrebu da izgrlite i izljubite svoje dijete nakon napornog radnog dana?

Rješenje je jednostavno. Opasnost gotovo u potpunosti nestaje ako promijenite mjesto poljupca. Poljubac u kosu ili na tjeme pružit će djetetu jednaku količinu ljubavi, pažnje i sigurnosti, bez nepotrebnog izlaganja riziku.

Poznati pedijatar Saša Milićević često savjetuje roditeljima upravo ovakav pristup kao sigurniji način pokazivanja nježnosti.

Problem dodatno nastaje kada se i rodbina uključi u nadmetanje ko će više puta poljubiti dijete tokom porodičnih okupljanja. Tada je važno postaviti jasne granice, bez obzira na to hoće li se neko uvrijediti.

Vaš prioritet treba biti očuvanje zdravlja i jačanje imuniteta djeteta tokom prvih mjeseci života, a ne održavanje prividnog mira po svaku cijenu.

Zato, kada se sljedeći put nagnete nad krevetić kako biste pokazali nježnost i bliskost, zastanite na trenutak prije nego što vaše usne dotaknu bebino lice.

Da li zaista vrijedi rizikovati dane neprospavanih noći i brige zbog jedne sekunde zadovoljstva ili je ipak pametnije izabrati nježan zagrljaj i poljubac u kosu?

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