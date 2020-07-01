Mislite da vas partner manipuliše, evo kako da prepoznate to

Međutim, dugotrajna izloženost takvom ponašanju može ozbiljno narušiti samopouzdanje i navesti osobu da preispituje vlastite osjećaje i procjene. Savjetnik za mentalno zdravlje Džefri Melcer izdvojio je nekoliko znakova koji mogu ukazivati na manipulativan odnos.

Osjećate krivicu zbog vlastitih potreba

Jedan od najčešćih oblika emocionalne manipulacije jeste umanjivanje tuđih osjećaja. Kada pokušate objasniti da vas je nešto povrijedilo, druga osoba vam govori da ste preosjetljivi ili da pretjerujete. Vremenom možete početi potiskivati vlastite potrebe kako biste izbjegli rasprave i sukobe.

Pažnju pokazuju samo kada njima odgovara

Manipulativne osobe često su brižne i prisutne samo onda kada im nešto treba. Kada vi trebate podršku, povlače se ili postaju nedostupni. Čim osjete da se udaljavate, ponovo postaju pažljivi, stvarajući začarani krug nade i razočarenja.

Sve se na kraju vrti oko njih

Čak i kada želite razgovarati o svojim problemima, manipulatori uspiju preusmjeriti fokus na sebe. Umjesto da vi dobijete podršku, razgovor se pretvara u priču o njihovim emocijama i poteškoćama, pa na kraju vi tješite njih.

Iskrivljuju stvarnost

Jedan od poznatih oblika manipulacije je takozvani „gaslighting“. Osoba uporno tvrdi da se određeni događaji nisu dogodili onako kako ih vi pamtite, zbog čega počinjete sumnjati u vlastito sjećanje i percepciju stvarnosti.

Više osjećate tjeskobu nego ljubav

Ako stalno pazite šta govorite, strahujete od reakcije partnera ili imate osjećaj da mu neprestano morate udovoljavati, to može biti znak nezdravog odnosa. Ljubav bi trebala pružati osjećaj sigurnosti i podrške, a ne trajnu napetost i zabrinutost.

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