Tucker Carlson napustio Republikansku stranku: “Izdali ste Ameriku”

Konzervativni komentator Tucker Carlson poručio je da prekida sve veze sa Republikanskom strankom, naglasivši da GOP (Grand Old Party) više ne predstavlja njegova politička uvjerenja.

Ovaj javni raskol dodatno ukazuje na sve dublje podjele unutar široke MAGA koalicije koju je okupio predsjednik Donald Trump (Tramp). Trumpov rat u Iranu, kao i način na koji njegova administracija upravlja ekonomijom, nastavljaju da izazivaju podjele među republikancima, piše Index.

„Odlazim“, rekao je Carlson u epizodi podkasta „Can’t Be Censored“.

„A ako sam ja otišao, mislim da odlazi i mnoštvo drugih ljudi“, dodao je.

„GOP je izdao birače zbog Izraela“

Carlson je poručio da stranka više ne može računati na njegovu podršku, optuživši stranačko rukovodstvo da je iznevjerilo svoju bazu birača u korist Izraela.

„Ne bih podržao Republikansku stranku. Ne postoji nikakva šansa da bih više podržao Republikansku stranku“, izjavio je Carlson.

Dodao je da je GOP „izdao“ birače jer je nacionalnu bezbjednost Izraela stavio ispred američkih interesa.

„Kako bih ja, ili bilo koji drugi američki birač, mogao podržati političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama? Stranku koja interese strane države stavlja iznad interesa vlastitih građana? Za takve ljude jednostavno nije moguće glasati, i ja to neću učiniti“, poručio je Carlson.



Okreće leđa i republikancima i demokratama

Komentator je istakao da je 35 godina bio snažan zagovornik Republikanske stranke, ali da to više ne može biti.

S druge strane, naglasio je da ne planira da podrži ni Demokrate te je priznao da trenutno nije siguran kome će dati glas na narednim izborima.

Optužbe za antisemitizam i kritika rata s Iranom

Carlson pripada grupi konzervativaca koji smatraju da su Sjedinjene Američke Države ušle u rat s Iranom prvenstveno pod uticajem izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Tu tezu je, podsjećaju američki mediji, djelimično podržao i Marco Rubio ubrzo nakon početka napada.

Carlsonovi kritičari već duže vrijeme tvrde da njegovi stavovi imaju antisemitske elemente, pišu Vijesti.

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