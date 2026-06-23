Mostarci bijesni: Nakon požara na Uborku, otpad se istresa kod jezera!

Požar na mostarskoj deponiji Uborka izbio je jučer ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne mašine za reciklažu.
Jutros se Mostar probudio obavijen otrovnom maglom uz jak miris paljevine. Zrak u Mostaru je vrlo zagađen.
Nakon katastrofe, jutros se nazire nova.
Građani i lokalni portali jutros objavljuju da se smeće odvozi i istresa na području Mostarskog jezera!
Mještani Vrapčića blokirali su ulaz na jezero gdje su od jutros kamioni istresali smeće, čemu svjedoče i fotografije na društvenim mrežama.
“Svaka riječ je nepotrebna, ima li iko normalan u ovom gradu!? Dok su nama naredili zatvaranje u kuće, oni novi Uborak prave”, komentari su Mostaraca.
Među mještanima Vrapčića raste nezadovoljstvo zbog informacija da bi u njihovom naselju mogla biti uspostavljena privremena pretovarna stanica za otpad, a nezvanično, najavili su okupljanje kako bi izrazili protivljenje takvom rješenju.
Smatraju da bi dodatno gomilanje otpada moglo pogoršati uslove života u naselju koje se godinama suočava s problemima povezanim s radom deponije Uborak.
Na ove vijest reagovao je i federalni zastupnik Sanel Kajan.
“Ukoliko je tačno ono što pojedini portali i građani jutros objavljuju – da se smeće odvozi i istresa na području Mostarskog jezera – onda zaista moramo postaviti pitanje: dokle više?!
Ako smo spremni šutjeti dok se uništavaju priroda, zrak, voda i tlo koji pripada svima nama, onda, nažalost, kao društvo zaslužujemo upravo one koji godinama ovako upravljaju procesima u gradu i državi.
Jeste li pročitali da je neko od nadležnih preuzeo odgovornost? Da je priznao grešku, nerad ili nesavjesno postupanje? Da je ponudio ostavku zbog posljedica svojih odluka?
Niste. I nećete.
Kod nas se odgovornost prebacuje s jedne institucije na drugu, obećavaju se istrage i nadzori, a na kraju niko nije kriv. Samo građani ostaju da žive s posljedicama.
Ukoliko se potvrdi da se smeće zaista odvozi na ovu lokaciju, javnost mora odmah dobiti odgovore: ko je to naredio, ko je odobrio, ko je izvršio i ko će za to odgovarati?
Mostarsko jezero nije deponija!”, poručio je Kajan.
Podsjetio je da je 1997. godine otvorena osavremenjena i proširena deponija Uborak.
Prema tadašnjem planu, bila je spremna primati otpad iz Mostara narednih 15 godina, isključivo otpad iz Mostara.
“Uz poštivanje propisanih standarda odlaganja otpada i odgovorno upravljanje, deponija je trebala služiti gradu do 2012. godine. Sada je 2026. a smeće se još istresa na Uborku! Nažalost, neodgovorna vlast Mostara, pohlepna za novcem i bez dovoljno osjećaja za zdravlje stanovništva, naknadno je Uborak pretvorila u regionalnu deponiju. Počelo je dovoženje otpada iz drugih sredina, čime je prostor mnogo brže popunjen, a prvobitna namjena deponije potpuno obesmišljena.
Umjesto kontrolisanog rješenja za mostarski otpad, Uborak je ubrzo postao zdravstvena i ekološka bomba, koja je stanovnicima okolnih naselja i cijelog Mostara donijela brojne probleme.
I danas plaćamo cijenu pogrešnih odluka, neodgovornosti i interesa koji su bili važniji od zdravlja ljudi” poručio je Kajan.
Požar još nije ugašen
Požar na deponiji i dalje je aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
Zahvaćeno se područje ne širi, no s požarišta i dalje suklja veliki dim.
Na zajedničkoj vanrednoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Mostara i Kantonalnog štaba CZ HNK, održanoj u ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću „Deponija“.
Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a saopćeno je jutros kako nadležne službe kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica, pišu Vijesti.