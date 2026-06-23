Mostarci bijesni: Nakon požara na Uborku, otpad se istresa kod jezera!

Požar na mostarskoj deponiji Uborka izbio je jučer ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne mašine za reciklažu.

Jutros se Mostar probudio obavijen otrovnom maglom uz jak miris paljevine. Zrak u Mostaru je vrlo zagađen.

Nakon katastrofe, jutros se nazire nova.

Građani i lokalni portali jutros objavljuju da se smeće odvozi i istresa na području Mostarskog jezera!

Mještani Vrapčića blokirali su ulaz na jezero gdje su od jutros kamioni istresali smeće, čemu svjedoče i fotografije na društvenim mrežama.

“Svaka riječ je nepotrebna, ima li iko normalan u ovom gradu!? Dok su nama naredili zatvaranje u kuće, oni novi Uborak prave”, komentari su Mostaraca.

Među mještanima Vrapčića raste nezadovoljstvo zbog informacija da bi u njihovom naselju mogla biti uspostavljena privremena pretovarna stanica za otpad, a nezvanično, najavili su okupljanje kako bi izrazili protivljenje takvom rješenju.

Smatraju da bi dodatno gomilanje otpada moglo pogoršati uslove života u naselju koje se godinama suočava s problemima povezanim s radom deponije Uborak.

Na ove vijest reagovao je i federalni zastupnik Sanel Kajan.

“Ukoliko je tačno ono što pojedini portali i građani jutros objavljuju – da se smeće odvozi i istresa na području Mostarskog jezera – onda zaista moramo postaviti pitanje: dokle više?!

Ako smo spremni šutjeti dok se uništavaju priroda, zrak, voda i tlo koji pripada svima nama, onda, nažalost, kao društvo zaslužujemo upravo one koji godinama ovako upravljaju procesima u gradu i državi.

Jeste li pročitali da je neko od nadležnih preuzeo odgovornost? Da je priznao grešku, nerad ili nesavjesno postupanje? Da je ponudio ostavku zbog posljedica svojih odluka?

Niste. I nećete.

Kod nas se odgovornost prebacuje s jedne institucije na drugu, obećavaju se istrage i nadzori, a na kraju niko nije kriv. Samo građani ostaju da žive s posljedicama.

Ukoliko se potvrdi da se smeće zaista odvozi na ovu lokaciju, javnost mora odmah dobiti odgovore: ko je to naredio, ko je odobrio, ko je izvršio i ko će za to odgovarati?

Mostarsko jezero nije deponija!”, poručio je Kajan.

Podsjetio je da je 1997. godine otvorena osavremenjena i proširena deponija Uborak.

Prema tadašnjem planu, bila je spremna primati otpad iz Mostara narednih 15 godina, isključivo otpad iz Mostara.

“Uz poštivanje propisanih standarda odlaganja otpada i odgovorno upravljanje, deponija je trebala služiti gradu do 2012. godine. Sada je 2026. a smeće se još istresa na Uborku! Nažalost, neodgovorna vlast Mostara, pohlepna za novcem i bez dovoljno osjećaja za zdravlje stanovništva, naknadno je Uborak pretvorila u regionalnu deponiju. Počelo je dovoženje otpada iz drugih sredina, čime je prostor mnogo brže popunjen, a prvobitna namjena deponije potpuno obesmišljena.

Umjesto kontrolisanog rješenja za mostarski otpad, Uborak je ubrzo postao zdravstvena i ekološka bomba, koja je stanovnicima okolnih naselja i cijelog Mostara donijela brojne probleme.

I danas plaćamo cijenu pogrešnih odluka, neodgovornosti i interesa koji su bili važniji od zdravlja ljudi” poručio je Kajan.

Požar još nije ugašen

Požar na deponiji i dalje je aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Zahvaćeno se područje ne širi, no s požarišta i dalje suklja veliki dim.

Na zajedničkoj vanrednoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Mostara i Kantonalnog štaba CZ HNK, održanoj u ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću „Deponija“.

Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a saopćeno je jutros kako nadležne službe kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica, pišu Vijesti.

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