Iskusni Jamie Oliver otkrio recept za najbolji domaći pomfrit: Tri sastojka i nezaboravan ukus

Sposobnost krompira da postane mega hrskav izvana i super pahuljast u sredini kada se ispeče je zaista dobra. Tanki i jeftini pomfrit je ukusan, ali pravi debeli, ručno rezani pomfrit je nešto sasvim drugo. Šteta je samo što nije baš dobar za vas, ali, kao i dobar stari kolač, život ne bi bio sasvim isti bez njega.

Slavni britanski kuhar Jamie Oliver je istaknuo kako kod kuće ne pravi pomfrit često, tako da kada ga ima, definitivno želi da bude pravi, piše na svom blogu.

Tri očigledne stvari su važne na vašem putu do savršenstva – vaš izbor krompira, vaš izbor ulja i vaš izbor soli.

Jamie Oliver tvrdi da biste trebali koristiti lijepe, velike krompire, umjesto manjih. Što se tiče ulja, suncokretovo ulje je vrlo učinkovito, a mnogi se kunu u korištenje ulja od kikirikija. Ali, ako tražite okus, kuhanje pomfrita u goveđoj masti (topljena goveđa mast koju možete dobiti od mesara) daje vam bolji okus i boju – izbor je vaš. Konačno, što se tiče soli, to mora biti morska sol.

Nasjeckajte 800 grama krompira na pomfrit veličine prsta, ostavljajući koru – nemojte biti previše precizni.

Prodavnice pomfrita imaju ogromne industrijske friteze, koje ne možete napraviti kod kuće, tako da trebate koristiti veliku čvrstu tavu na srednjoj do jakoj vatri (osim ako nemate fritezu u dubokom ulju, naravno). Vaše ulje treba biti duboko 8 centimetara, ali nikada ne punite tavu više od pola. Ako nemate termometar, koristite sirovi pomfrit, i kada počne plutati i pržiti, temperatura bi trebala biti oko 140°C, što je idealno za blanširanje.

Koristite veliko metalno sito da lagano spustite pomfrit u tavu na oko 8 minuta ili dok ne omekša, ali ne i da se oboji, a zatim ga izvadite na pladanj da se ohladi.

Pojačajte vatru ispod ulja i vratite jedan blanširani pomfrit u ulje kao smjernicu. Kada počne plutati i postati zlatan, temperatura bi trebala biti oko 180°C, što je idealno za prženje i dat će vam pomfrit s onim važnim hrskavim vanjskim slojevima i pahuljastom sredinom.

U ovoj fazi možete kuhati pomfrit u dvije porcije, kako ne biste previše smanjili temperaturu ulja ili prenatrpali tavu. Pržite pomfrit dok ne postane lijepo zlatan, a zatim ga izvadite u zdjelu obloženu kuhinjskim papirom, malo protresite, začinite morskom soli i odmah poslužite, prenosi Radiosarajevo.

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