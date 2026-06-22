Krvavi obračun u Montrealu: Poginuli policajac, civil i napadač

U pucnjavi koja se dogodila u kanadskom Montrealu poginule su tri osobe, među kojima su policijski službenik, jedan građanin i osumnjičeni napadač, saopćila je lokalna policija.

Okolnosti incidenta, koji se dogodio u ponedjeljak, još uvijek nisu u potpunosti razjašnjene, a policija navodi da je operacija i dalje u toku.U objavi na društvenim mrežama policija je saopćila da je osumnjičeni „neutraliziran“, te da su u incidentu povrijeđena dva policijska službenika i jedan građanin.

„Policijska operacija još traje. Molimo građane da izbjegavaju to područje“, navodi se u saopćenju.

Nedugo nakon toga, policija Montreala potvrdila je da je jedan policajac izgubio život tokom obavljanja dužnosti, ali bez dodatnih detalja o okolnostima njegove smrti.

Prema dostupnim informacijama, među stradalima su policijski službenik, civil i osumnjičeni napadač.

Motiv napada za sada nije poznatPolicija je ranije upozorila građane na „naoružanog i opasnog“ osumnjičenika u četvrti Cote-des-Neiges te pozvala stanovnike da ostanu u svojim domovima dok traje sigurnosna operacija.

Nadležne službe najavile su novo obraćanje javnosti i dodatne informacije o slučaju u narednim satima.

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