Operacija “Katar”: Zmajevi u pogonu, Tabaković trenirao sa ekipom

Zmajeve za dva dana (24. juna) očekuje odlučujuća utakmica za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Protivnik nam je Katar, a pobjeda nas gotovo sigurno vodi u drugi krug.Ako je suditi po fotografijama sa današnjeg treninga, među igračima vlada sjajna kohezija i svi su maksimalno fokusirani na ono što ih očekuje.

“Trening je protekao u odličnoj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u narednu fazu takmičenja.

Dobra energija i zajedništvo koje vlada među Zmajevima dodatni su razlog za optimizam pred predstojeći meč, a igrači su maksimalno posvećeni ostvarivanju cilja i osvajanju važnih bodova”, poručeno je iz Saveza.

Podsjetimo, susret Bosna i Hercegovina – Katar igra se 24. juna od 21 sat.

Facebook komentari