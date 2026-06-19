Ljubavni horoskop do kraja lipnja/juna.: Ova 3 znaka očekuju sudbinski susreti i veliki ljubavni preokreti!

Razdoblje od 18. lipnja/juna do 1. srpnja/jula 2026. donosi jednu od najromantičnijih energija ovog ljeta. Venera se već nalazi u strastvenom i samouvjerenom Lavu (od 13. lipnja/juna), zbog čega ljubavni odnosi postaju otvoreniji, iskreniji i dramatičniji. Mnogi će poželjeti pokazati svoje osjećaje bez zadrške, dok će oni koji su dugo skrivali simpatije napokon skupiti hrabrost za prvi korak.

Dodatnu čaroliju donosi utjecaj nedavne konjunkcije Venere i Jupitera, planeta ljubavi i sreće, čiji se blagotvorni učinci osjećaju i tijekom druge polovice lipnja/juna. Ovaj aspekt otvara vrata novim poznanstvima, pomirenjima i jačanju postojećih odnosa.

Posebno važan datum je 21. lipnja/juna kada Sunce ulazi u znak Raka i pojačava potrebu za bliskošću, nježnošću i emocionalnom sigurnošću. Zatim 29. lipnja/juna Merkur kreće retrogradno u Raku, što može vratiti osobe iz prošlosti ili otvoriti nedovršene ljubavne priče.

Samo dan kasnije, 30. lipnja/juna Jupiter ulazi u Lava i započinje potpuno novo poglavlje romantike, strasti i velikih ljubavnih prilika. Među svim znakovima Zodijaka, tri znaka posebno će osjetiti blagotvoran utjecaj ovih tranzita.

Lav

Lavovi ulaze u jedno od najljepših ljubavnih razdoblja ove godine. Venera u vašem znaku od 13. lipnja/juna čini vas neodoljivima, magnetičnima i privlačnima gdje god se pojavite. Vaša karizma sada doseže vrhunac i teško ćete proći nezapaženo.

Ako ste slobodni, razdoblje između 18. i 30. lipnja/juna moglo bi vam donijeti osobu koja će odmah probuditi snažne emocije. Privlačnost će biti obostrana, a upoznavanje bi moglo djelovati gotovo sudbinski. Mnogi Lavovi mogli bi se zaljubiti na putovanju, društvenom događaju ili preko prijatelja.

Zauzeti Lavovi ponovno će otkriti iskru u svom odnosu. Partner će pokazivati više pažnje, a zajednički planovi za budućnost postajat će sve ozbiljniji. Ovo je idealno vrijeme za romantična putovanja, zaruke ili donošenje važnih odluka o zajedničkom životu.

Vrhunac dolazi 30. lipnja/juna kada Jupiter ulazi u vaš znak i započinje jednogodišnje razdoblje ljubavne sreće, osobnog rasta i novih početaka. Za mnoge Lavove upravo tada počinje novo životno poglavlje.

Rak

Rakovi se nalaze među najvećim miljenicima svemira tijekom ovog razdoblja. Jupiter još uvijek prolazi vašim znakom i pojačava optimizam, privlačnost i vjeru u ljubav. Istovremeno, Sunce 21. lipnja/juna ulazi u vaš znak i stavlja vas u središte pažnje.

Slobodni Rakovi mogli bi upoznati osobu koja donosi upravo ono što su dugo tražili – emocionalnu stabilnost, iskrenost i osjećaj sigurnosti. Ovo nije površna privlačnost nego mogućnost stvaranja odnosa koji ima ozbiljan potencijal za budućnost.

Za one koji su već u vezi ili braku slijedi razdoblje produbljivanja emocija. Mnogi će razgovarati o zajedničkom životu, proširenju obitelji ili dugoročnim planovima. Partnerstva koja su prošla izazove tijekom prethodnih mjeseci sada dobivaju priliku za novi početak.

Posebno zanimljivo može biti razdoblje oko 29. lipnja/juna kada Merkur kreće retrogradno. Netko iz prošlosti mogao bi se ponovno pojaviti u vašem životu. Za neke Rakove to će biti prilika za zatvaranje starog poglavlja, a za druge mogućnost da ljubav dobije drugu šansu.

Vodenjak

Vodenjaci ulaze u razdoblje koje bi moglo potpuno promijeniti njihov ljubavni život. Venera u Lavu aktivira vaše polje partnerstva i donosi niz prilika za nova poznanstva, romantične susrete i jačanje postojećih odnosa.

Ako ste slobodni, tijekom naredna dva tjedna mogli biste upoznati osobu koja vas istodobno intelektualno inspirira i emocionalno privlači. Razgovori će teći prirodno, a osjećaj povezanosti mogao bi se razviti brže nego što očekujete.

Zauzeti Vodenjaci osjećat će veću podršku partnera. Problemi koji su se činili kompliciranima počet će se rješavati kroz otvorenu komunikaciju i iskrenost. Ovo je izvrsno vrijeme za donošenje zajedničkih odluka i planiranje budućnosti.

Najveću promjenu donosi ulazak Jupitera u Lava 30. lipnja/juna. Budući da se radi o vašem polju partnerstva, mnogi Vodenjaci tijekom narednih mjeseci mogli bi ući u ozbiljnu vezu, zaručiti se ili upoznati osobu koja će imati važnu ulogu u njihovoj budućnosti. Upravo posljednji dani ovog razdoblja mogli bi označiti početak jedne velike ljubavne priče, piše atma.

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