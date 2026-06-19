Oproštaj od predsjedničkog aviona

Glasnogovornik Bijele kuće za komunikacije Steve Cheung opisao je let kao “posljednju vožnju”, objavivši fotografiju aviona i poruku: “Dobro obavljen posao, dobar i vjeran sluga”, aludirajući na njegovu dugu službu, izvještava CNN.

Zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Dan Scavino objavio je video zrakoplova i izjavio da je “imao sreću letjeti svijetom ovim kultnim zrakoplovom više od pet i pol godina, od ukupno 35 godina službe američkim predsjednicima”.

Šefica američkog protokola Monica Crowley također je objavila fotografiju istog aviona na pisti u Zajedničkoj bazi Andrews u blizini Washingtona.

„Bila mi je čast biti sinoć u Air Force Oneu na njegovom posljednjem letu. Gotovo 40 godina prevozio je svakog predsjednika od Georgea H.W. Busha. Nije bio najmoderniji avion, ali je bio udoban. I svaki let s predsjednikom Trumpom bio je nevjerojatno poseban. Doviđenja i hvala vam“, napisala je na Peronu X.

Ovaj tip zrakoplova, poznat kao VC-25A, u upotrebi je kao Air Force One od 1990. godine, ali se sada postupno ukida u pripremi za uvođenje novih modificiranih zrakoplova Boeing 747-800, označenih kao VC-25B.

Prema američkim zračnim snagama, novi će se zrakoplovi postupno uvoditi, zajedno s privremenim zrakoplovima, kako bi se osigurao kontinuitet predsjedničkog zračnog prijevoza.

Među prijelaznim rješenjima je i zrakoplov koji je donirala vlada Katara, a koji se trenutno modificira za potrebe predsjedničkog prijevoza.

Taj je potez ranije izazvao kritike i zabrinutost nekih američkih zakonodavaca i sigurnosnih stručnjaka zbog potencijalnih sigurnosnih rizika.

Tijekom desetljeća službe, VC-25A su prevezli nekoliko američkih predsjednika na ključne međunarodne i domaće događaje, uključujući krizne situacije poput napada 11. rujna 2001., kada je tadašnji predsjednik George W. Bush evakuiran na sigurnu lokaciju.

Novi avioni trebali bi nositi novu crveno-bijelo-plavo-zlatnu shemu boja, koja je izvorno predložena tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, a kasnije ju je promijenila i ponovno uvela sadašnja administracija.

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