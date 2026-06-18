Teška nesreća kod Dubrovnika: Jedan motociklist poginuo…

Motociklist je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla jutros oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, saopćili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Drugi je motociklist zbog zadobivenih povreda prevezen u dubrovačku bolnicu. Za vrijeme uviđaja saobraćaj na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.

Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko historijske jezgre u smjeru Župe dubrovačke, pišu Vijesti.

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