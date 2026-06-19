Trump najavio podršku na izborima?

„Morat ću vidjeti tko se kandidira , ali Bibi mi se jako sviđa . Vjerojatno bih ga podržao “, rekao je Trump u telefonskom intervjuu za izraelski javni servis Khan.

Trump je ocijenio da Netanyahu “radi vrlo dobar posao”, ali je dodao da “mora biti malo racionalniji”, aludirajući, prema pisanju Times of Israel, na izraelske udare na libanonski militantni pokret Hezbollah u Libanonu, za koje Washington smatra da nisu bili dovoljno selektivni.

Američki predsjednik je posljednjih tjedana u nekoliko navrata oštro kritizirao Netanyahua , koristeći vrlo oštre izraze , dovodeći u pitanje njegovu prosudbu, ali je istovremeno njihov međusobni odnos opisao kao ” vrlo dobar ” i “nevjerojatan”.

Prema izraelskim medijima, bivši načelnik Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga i stranački vođa Yashar Gadi Eisenkot , kao i bivši premijer i predsjednik stranke Zajedno, Naftali Bennett, trenutno se spominju kao najozbiljniji politički suparnici Netanyahua .

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