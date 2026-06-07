Medvjedica nasrnula na automobil, izgrizla vozača: Kamera snimila kako vrišti i pomaga

Turista iz Bugarske zadobio je ozbiljne povrede, pošto ga je napala medvjedica u planinskom području u Rumuniji.

Georgi Bizev boravio je prošle srijede na odmoru i vozio se planinskim putem, u blizini brane Vidraru, kada je primjetio medvjedicu s mladunčetom pored puta. Tada je zaustavio vozilo.

Divlja zvijer se zaletjela

Prema prvim informacijama, 46-godišnjak je dao ostatke hrane životinjama i počeo da ih fotografiše, kada je medvjedica iznenada krenula u napad.

Snimci koje je zabilježio prolaznik prikazuju trenutak kada se medvjedica zalijeće prema prozoru automobila u kojem se nalazio turista.

Na drugom snimku, koji je napravio sam Bizev, vidi se kako divlja zvijer šapama udara u vozilo, dok on doziva pomoć.

Prema lokalnim izvještajima, životinja je pokušala da izvuče muškarca iz automobila, prenosi Daily Mail.

Bizev je zadobio povrede od ugriza na lijevoj ruci. On je izjavio da ga je medvjedica grebala i ujedala dok je pokušavao da zaštiti lice i vrat podizanjem ruke.

Dodaje da mu je sigurnosni pojas pomogao da izbjegne gore povrede, dok su drugi vozači trubili i vikom pokušavali da otjeraju životinju.

– Vidieo sam kako je podigla uši i skočila na mene. Pokušala je da me uhvati i izvuče iz automobila – naveo je turista,piise Avazhttps://www.facebook.com/reel/3756334521186782

Poznati “medvjeđi prolaz”

Hitne službe u Rumuniji reagovale su nakon što je Bizev obavijestio čuvare na brani Vidraru. Zvaničnici su istakli da je medvjedica najverovatnije mislila da štiti mladunče.

Dionica puta na kojoj se incident dogodio poznata je kao “medvjeđi prolaz“, gdje turisti često staju kako bi posmatrali i hranili divlje životinje.

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