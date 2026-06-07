Dubai “na sniženju”: Rat ispraznio hotele, domaći gosti preuzeli vile i privatne plaže

Luksuzni hoteli u Dubaiju, pogođeni padom dolazaka stranih turista usljed rata na Bliskom istoku, okrenuli su se domaćim gostima nudeći velike popuste na smještaj.

Na umjetnom ostrvu Palm Jumeirah, jednom od simbola luksuza u Emiratima, hoteli tokom vikenda ponovo bilježe veći broj gostiju zahvaljujući stanovnicima UAE-a i brojnim strancima koji tamo žive. Privukle su ih promotivne ponude kakve ranije nisu bile dostupne.

„Nikada prije nisam odsjeo u hotelu na Palmi jer su cijene bile previsoke“, kaže Fadi Iskandarani, ljekar iz Libana koji već pet godina živi u Dubaiju. On je sa partnericom proveo vikend u jednom od luksuznih kompleksa po cijeni četiri puta nižoj od uobičajene.

Iako hoteli više nisu puni kao ranije, a pojedini spratovi ostaju zatvoreni zbog manjka gostiju, mnogi stanovnici sada prvi put mogu sebi priuštiti luksuz koji je nekada bio rezervisan za bogate turiste.

Dubai je 2025. godine posjetilo 19,5 miliona turista, a prosječna popunjenost hotela prelazila je 80 posto. Međutim, rat između Izraela, SAD-a i Irana ozbiljno je narušio percepciju sigurnosti u regiji.

Nakon stupanja prekida vatre na snagu 8. aprila dio turista se vratio, ali oporavak je i dalje spor, kaže Michael Robinson, direktor hotela Anantara The Palm. Ovaj hotel gostima iz UAE-a nudi popuste i do 50 posto.

Prema njegovim riječima, vikendom popunjenost prelazi 90 posto, dok radnim danima pada na svega 20 do 30 posto. Domaći gosti pomažu hotelima da održe poslovanje, ali troše manje vremena u objektima od stranih turista, koji su često ostajali sedam do četrnaest dana.

Zahvaljujući lokalnim posjetiocima, Anantara za sada uspijeva poslovati bez otpuštanja radnika. Ipak, neki hoteli koriste slabiju sezonu za renoviranje, dok su drugi bili primorani smanjiti broj zaposlenih ili plate.

Jedan radnik hotela u centru Dubaija izjavio je da mu je plata smanjena za 40 posto, dok je zaposlenik luksuznog hotela u Abu Dhabiju bio upućen na dvomjesečni neplaćeni dopust.

Uprkos izazovima, Robinson vjeruje da bi se sektor mogao brzo oporaviti. Ako dođe do stabilnijeg političkog dogovora u regiji, očekuje da će se međunarodni turisti vratiti mnogo brže nego što se trenutno predviđa.

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