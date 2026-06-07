Himna BiH i Halidovi „Ljiljani“ odjekivali St. Louisom

Hiljade bh. navijača u sjajnoj atmosferi pozdravile izlazak “Zmajeva” na teren u St. Louisu.

Posebnu emociju izazvalo je zajedničko pjevanje i isticanje državnih obilježja. Pogledajte kako je himna Bosne i Hercegovine dočekana u St. Louisu.Nije izostala ni pjesma koja je postala nezaobilazan dio okupljanja navijača Bosne i Hercegovine, Halidovi „Ljiljani“. Stadionom su odjekivali stihovi koje su navijači pjevali uglas, stvarajući atmosferu dostojnu velikih takmičenja i dodatno podižući moral izabranicima Sergeja Barbareza uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.Atmosfera iz St. Louisa najbolja je najava onoga što “Zmajeve” očekuje u narednim sedmicama,pišu Vijesti

Facebook komentari