Svijet

Himna BiH i Halidovi „Ljiljani“ odjekivali St. Louisom

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Objavljeno prije 1 sat

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u St. Louisu, pred nastup na Svjetskom prvenstvu.

Hiljade bh. navijača u sjajnoj atmosferi pozdravile izlazak “Zmajeva” na teren u St. Louisu.

Posebnu emociju izazvalo je zajedničko pjevanje i isticanje državnih obilježja. Pogledajte kako je himna Bosne i Hercegovine dočekana u St. Louisu.Nije izostala ni pjesma koja je postala nezaobilazan dio okupljanja navijača Bosne i Hercegovine, Halidovi „Ljiljani“. Stadionom su odjekivali stihovi koje su navijači pjevali uglas, stvarajući atmosferu dostojnu velikih takmičenja i dodatno podižući moral izabranicima Sergeja Barbareza uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.Atmosfera iz St. Louisa najbolja je najava onoga što “Zmajeve” očekuje u narednim sedmicama,pišu Vijesti


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