Naučnici upozoravaju: Jutarnja kafa remeti san

Naučnici upozoravaju da kofein mijenja moždanu aktivnost dugo nakon što njegov stimulativni efekat prođe, utičući na kvalitet sna na načine kojih možda nismo ni svjesni, piše Vice.

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nutrients, analiziralo je 32 studije sprovedene tokom više od 40 godina, koje su se bavile uticajem kofeina na mozak tokom spavanja. Zaključak je da, iako tehnički možda možete da zaspite nakon konzumacije kafe, kofein ostaje aktivan u dijelovima mozga i narušava kvalitet sna dok spavate.

Istraživači su se usredsrijedili na aktivnost moždanih talasa zabilježenih EEG snimcima, koji prate električne obrasce mozga tokom noći. Dubok i okrepljujući san karakterišu spori i snažni moždani talasi povezani sa oporavkom i obradom sjećanja. Analizom više studija utvrđeno je da kofein smanjuje pojavu tih sporih talasa i zamjenjuje ih bržom aktivnošću, karakterističnom za budno stanje.

Uticaj na kvalitet sna i oporavak

To znači da kofein ne samo da otežava uspavljivanje, već i kada konačno zaspimo, san je manje efikasan. Pregled je takođe otkrio da kofein može da ometa sposobnost mozga da se oporavi nakon nedostatka sna.

Drugim riječima, ako vam je jedna šoljica kafe toliko poremetila san da ste neispavani, mozak sljedeće noći to neće moći da nadoknadi pojačanom aktivnošću dubokog sna. Kofein slabi prirodne mehanizme oporavka, čineći oporavak težim čak i nakon što konačno odspavate cijelu noć.

Vrijeme konzumacije i individualne razlike

Logika nalaže da što je veća količina kofeina, to su poremećaji sna izraženiji, naročito ako se konzumira kasnije tokom dana. Međutim, neke od analiziranih studija otkrile su da čak i jutarnja kafa ostavlja dovoljno aktivnih supstanci u organizmu da promijeni noćne moždane talase satima kasnije.

Ulogu u svemu imaju i drugi faktori. Starost, genetika i brzina metabolizma utiču na to koliko će kofein djelovati na nečiji san. Neki ljudi su jednostavno znatno osjetljiviji na njegove efekte od drugih.

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