Zašto nakon nekih obroka osjećamo nagli pad energije? Evo šta se dešava u tijelu

Nakon obroka tijelo usmjerava dio energije na probavni sistem kako bi razgradilo hranu i apsorbovalo hranjive tvari. Tokom tog procesa povećava se dotok krvi prema želucu i crijevima, što kod nekih ljudi može izazvati osjećaj tromosti i umora. Stručnjaci navode da je blaga pospanost nakon jela relativno česta pojava, posebno nakon obilnih obroka.

Veliku ulogu igra i nivo šećera u krvi. Hrana bogata rafinisanim ugljikohidratima i šećerima, poput peciva, tjestenine, slatkiša ili gaziranih pića, može izazvati nagli rast glukoze u krvi. Organizam tada luči veću količinu inzulina kako bi snizio šećer, a upravo taj brzi pad glukoze nakon početnog skoka kod mnogih ljudi izaziva osjećaj iscrpljenosti i manjka energije. Medicinski pregledi dostupni putem PubMed potvrđuju da nagle promjene nivoa šećera u krvi mogu utjecati na energiju, koncentraciju i raspoloženje.

Osim ugljikohidrata, na pospanost nakon jela mogu utjecati i određene aminokiseline. Hrana bogata proteinima sadrži triptofan, supstancu koju organizam koristi za proizvodnju serotonina i melatonina, hormona povezanih s opuštanjem i snom. Iako hrana sama po sebi neće “uspavati” organizam, kombinacija obilnog obroka i hormonalnih promjena može pojačati osjećaj umora.

Količina hrane također igra važnu ulogu. Što je obrok obilniji i teži, probavni sistem mora više raditi. Masna i kalorična hrana sporije se probavlja, zbog čega organizam duže ostaje fokusiran na probavni proces. Stručnjaci iz Mayo Clinic ističu da manji i uravnoteženiji obroci često pomažu stabilnijem nivou energije tokom dana.

Na umor nakon jela može utjecati i kvalitet sna, nivo stresa te opće zdravstveno stanje. Kod osoba koje imaju problema s inzulinskom rezistencijom ili poremećajem regulacije šećera u krvi, pad energije nakon obroka može biti izraženiji. Upravo zbog toga stručnjaci savjetuju da se učestala i jaka iscrpljenost nakon jela ne ignoriše.

Ipak, povremena pospanost nakon obroka uglavnom nije razlog za zabrinutost. Organizam prirodno reaguje na unos hrane i aktivaciju probavnog sistema. Problem nastaje kada su umor, vrtoglavica ili jaka iscrpljenost redovna pojava, posebno nakon manjih obroka.

Zaključno, nagli pad energije nakon jela najčešće je rezultat kombinacije probavnih procesa, hormonalnih promjena i načina na koji organizam reguliše šećer u krvi. Vrsta hrane, veličina obroka i životne navike mogu značajno utjecati na to kako ćemo se osjećati nakon jela, zbog čega stručnjaci preporučuju uravnoteženu prehranu i umjerenost u obrocima.

