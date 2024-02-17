Stari recept za sladoled: Kako se nekad pravio omiljeni ljetni desert

U starim kuharima mogu se pronaći recepti koji otkrivaju kako su domaćice prije više decenija pripremale ovaj omiljeni desert koristeći samo nekoliko osnovnih sastojaka.

Jedan takav recept dolazi iz stare kuharice Josipa Vučetića i pokazuje da je za domaći sladoled bilo potrebno tek mlijeko, žumanca, šećer i vanilin šećer.

Sastojci:

1 l mlijeka

8 žumanjaka

400 g šećera

1 vanilin šećer.

Priprema:

Priprema počinje zagrijavanjem mlijeka do ključanja, dok se posebno mute žumanca sa šećerom i vanilin šećerom. Vruće mlijeko potom se postepeno dodaje u smjesu uz stalno miješanje, nakon čega se sve kratko vraća na vatru kako bi se krema zgusnula.

Kada se krema ohladi, stavlja se na led i povremeno miješa dok ne postane napola smrznuta, a zatim se ponovo muti kako bi sladoled dobio laganu i kremastu teksturu. Nakon toga vraća se na hlađenje dok se potpuno ne stegne.

Zanimljivo je da recept donosi i varijantu za čokoladni sladoled – umjesto vanilije u toplu kremu dodavalo se 100 grama čokolade.

Ovaj recept podsjeća na vremena kada su se deserti pripremali polako i s pažnjom, a upravo zbog toga imali poseban ukus koji mnogi i danas pamte, prenosi Avaz.

