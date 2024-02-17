Ovo je najopasniji cvijet na svijetu, a mnogi ga imaju u vrtu: Odmah provjerite i riješite ga se

Iako svojim tamnoplavim i ljubičastim cvjetovima djeluje dekorativno i elegantno, ova biljka može biti veoma opasna čak i pri običnom dodiru.

Zašto je ovaj cvijet toliko opasan?

Glavni razlog njegove izuzetne toksičnosti jeste akonitin – snažan neurotoksin i kardiotoksin koji utiče na nervni sistem i rad srca.

Za razliku od mnogih drugih otrovnih biljaka, kod jedića problem nije samo gutanje dijelova biljke. Toksini mogu prodrijeti i kroz kožu, posebno ako postoje posjekotine ili ako je kontakt s biljkom duži.

Čak i vrlo mala količina može izazvati ozbiljne posljedice po organizam.

Zbog upečatljivog izgleda često se uzgaja kao ukrasna biljka u vrtovima, iako mnogi nisu svjesni koliko može biti opasna.

Simptomi trovanja

Trovanje može početi vrlo brzo nakon kontakta s biljkom ili njenog unošenja u organizam.

Najčešći simptomi uključuju:

peckanje i utrnulost kože

trnjenje usana i jezika

vrtoglavicu

mučninu i povraćanje

ubrzan ili usporen rad srca

otežano disanje

slabost mišića

U težim slučajevima može doći do ozbiljnih poremećaja rada srca i respiratornog sistema.

Šta uraditi ako je dodirnete?

Ako ste slučajno dotakli ovu biljku, važno je reagovati odmah.

1. Operite kožu što prije

Mjesto kontakta odmah isperite velikom količinom vode i sapuna. Nemojte snažno trljati kožu jer to može olakšati prodiranje toksina.

2. Ne dodirujte lice

Posebno izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta dok temeljito ne operete ruke.

3. Skinite odjeću koja je bila u kontaktu s biljkom

Ako je biljka dodirnula odjeću ili rukavice, pažljivo ih skinite i operite prije ponovne upotrebe.

4. Pratite moguće simptome

Ako se pojave trnjenje, vrtoglavica, problemi s disanjem ili srčane tegobe, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Mnoge otrovne biljke upravo zbog svoje ljepote privlače pažnju ljudi. Jedić je jedan od najboljih primjera koliko priroda može biti varljiva – cvijet koji izgleda nježno i elegantno, a sadrži jedan od najjačih biljnih otrova poznatih čovjeku.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da ne dodirujete nepoznate biljke golim rukama, naročito tokom planinarenja, šetnje prirodom ili rada u vrtu prenosi Novi.

