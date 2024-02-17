Ovo je najopasniji cvijet na svijetu, a mnogi ga imaju u vrtu: Odmah provjerite i riješite ga se

Iako svojim tamnoplavim i ljubičastim cvjetovima djeluje dekorativno i elegantno, ova biljka može biti veoma opasna čak i pri običnom dodiru.
Zašto je ovaj cvijet toliko opasan?
Glavni razlog njegove izuzetne toksičnosti jeste akonitin – snažan neurotoksin i kardiotoksin koji utiče na nervni sistem i rad srca.
Za razliku od mnogih drugih otrovnih biljaka, kod jedića problem nije samo gutanje dijelova biljke. Toksini mogu prodrijeti i kroz kožu, posebno ako postoje posjekotine ili ako je kontakt s biljkom duži.
Čak i vrlo mala količina može izazvati ozbiljne posljedice po organizam.
Zbog upečatljivog izgleda često se uzgaja kao ukrasna biljka u vrtovima, iako mnogi nisu svjesni koliko može biti opasna.
Simptomi trovanja
Trovanje može početi vrlo brzo nakon kontakta s biljkom ili njenog unošenja u organizam.
Najčešći simptomi uključuju:
peckanje i utrnulost kože
trnjenje usana i jezika
vrtoglavicu
mučninu i povraćanje
ubrzan ili usporen rad srca
otežano disanje
slabost mišića
U težim slučajevima može doći do ozbiljnih poremećaja rada srca i respiratornog sistema.
Šta uraditi ako je dodirnete?
Ako ste slučajno dotakli ovu biljku, važno je reagovati odmah.
1. Operite kožu što prije
Mjesto kontakta odmah isperite velikom količinom vode i sapuna. Nemojte snažno trljati kožu jer to može olakšati prodiranje toksina.
2. Ne dodirujte lice
Posebno izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta dok temeljito ne operete ruke.
3. Skinite odjeću koja je bila u kontaktu s biljkom
Ako je biljka dodirnula odjeću ili rukavice, pažljivo ih skinite i operite prije ponovne upotrebe.
4. Pratite moguće simptome
Ako se pojave trnjenje, vrtoglavica, problemi s disanjem ili srčane tegobe, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.
Mnoge otrovne biljke upravo zbog svoje ljepote privlače pažnju ljudi. Jedić je jedan od najboljih primjera koliko priroda može biti varljiva – cvijet koji izgleda nježno i elegantno, a sadrži jedan od najjačih biljnih otrova poznatih čovjeku.
Zbog toga stručnjaci savjetuju da ne dodirujete nepoznate biljke golim rukama, naročito tokom planinarenja, šetnje prirodom ili rada u vrtu prenosi Novi.