Financijski horoskop od 1.6. do 7.6.: Ovnovi sređuju budžet, Rakovi ulaze u vrlo povoljan period!

Bikovi, sedmica je dobra za naplatu manjih potraživanja, dogovaranje dodatnog posla, uređivanje dokumenata i traženje boljih uvjeta. Novac može doći kroz kontakte, preporuke ili posao koji se razvija postupno, bez velikog rizika. Djevice, tjedan traži zdrave granice, osobito tamo gdje se prijateljstvo i novac miješaju.

Tjedan od 1.6. do 7.6.2026. donosi naglasak na sigurnost, obitelj, dom, dogovore i emocionalni odnos prema novcu. Merkur 1.6. ulazi u Raka, dok se Venera i Jupiter sve više približavaju konjunkciji u Raku, koja će biti egzaktna 9.6. pa se već sada pojačavaju teme financijske zaštite, obiteljskih planova, ulaganja u dom i osjećaja sigurnosti.

Ovo je tjedan u kojem je korisno financijske odluke donositi smirenije i uz više provjere. Novac će se sada najčešće promatrati kroz pitanje: što mi donosi mir, stabilnost i dugoročnu zaštitu? Mnogi će znakovi poželjeti ulagati u kuću, obitelj, djecu, zdravlje, obrazovanje ili privatni posao, ali astrološka slika traži da se želje usklade s realnim mogućnostima.

Budući da se Merkur već nalazi u znaku u kojem će krajem mjeseca krenuti retrogradno, važno je sve dogovore, račune, ugovore i veće kupnje provjeravati pažljivije nego inače. Velike odluke mogu biti dobre, ali samo ako su potkrijepljene jasnim brojkama, pisanim uvjetima i smirenom procjenom.

Ovan

Ovnovima ovaj tjedan donosi potrebu da novac ne troše samo zato da bi brzo riješili nelagodu ili zadovoljili trenutnu želju. Mogući su troškovi vezani uz dom, obitelj, popravke, selidbu ili pomoć bliskim osobama.

Iako ćete imati poriv reagirati odmah, financijski ćete bolje proći ako prvo provjerite što je doista hitno, a što može pričekati.

Posebno budite oprezni s kupnjama koje nastaju iz ljutnje, umora ili potrebe da nešto “presiječete”.

Dobar je tjedan za sređivanje kućnog budžeta, razgovore s obitelji o zajedničkim troškovima i planiranje većih izdataka za ljeto. Ako radite od kuće ili imate privatni posao, mogla bi se pojaviti korisna ideja kako bolje organizirati prihod.

Bik

Bikovima ovaj tjedan donosi više razgovora o novcu, ugovorima, cijenama, uvjetima i manjim poslovnim dogovorima. Vaša praktičnost sada može biti velika prednost, osobito ako ne dopustite da Vas tuđe emocije požure.

Moguće je da ćete morati uspoređivati ponude, pregovarati oko cijene ili donositi odluku o kupnji koja se tiče prijevoza, edukacije, uređaja ili svakodnevnih obveza. Sve provjerite dvaput, posebno ako netko obećava više nego što može ispuniti.

Tjedan je dobar za naplatu manjih potraživanja, dogovaranje dodatnog posla, uređivanje dokumenata i traženje boljih uvjeta.

Novac može doći kroz kontakte, preporuke ili posao koji se razvija postupno, bez velikog rizika.

Blizanci

Blizancima se financijska tema ovoga tjedna posebno naglašava jer Merkur, Vaš vladar, ulazi u područje novca, vrijednosti i osobnih resursa. To može donijeti jasniji uvid u to koliko zarađujete, koliko trošite i gdje možete bolje iskoristiti svoje sposobnosti.

Moguća je prilika za dodatnu zaradu, honorar, novi dogovor ili bolju naplatu znanja koje već imate. Ipak, nemojte podcjenjivati male troškove.

Upravo sitni, svakodnevni izdaci sada mogu pokazati koliko budžet zapravo curi.

Ovo je dobar tjedan za izradu financijskog plana, korekciju cijena, razgovor o plaći ili osmišljavanje novog izvora prihoda. Ako nešto kupujete, pitajte se donosi li Vam to stvarnu vrijednost ili samo kratkotrajno zadovoljstvo.

Rak

Rakovi ulaze u jedan od povoljnijih financijskih tjedana, osobito kada je riječ o osobnim odlukama, vidljivosti, samopouzdanju i osjećaju da ponovno preuzimate kontrolu.

Merkur ulazi u Vaš znak, a Venera i Jupiter već stvaraju povoljan ton za rast, podršku i prilike.

Novac sada može doći kroz ljude koji Vam vjeruju, kroz obitelj, klijente, osobni brend ili projekte koje razvijate s više srca nego proračunatosti. Ipak, važno je ne pretjerivati s trošenjem na ugodu, dom, poklone i hranu.

Ovo je odličan tjedan za pregovore, razgovore o budućim planovima, pokretanje osobne inicijative i jačanje vlastite vrijednosti. Ako tražite povišicu, novi posao ili podršku za projekt, nastupite smireno, jasno i s konkretnim argumentima.

Lav

Lavovima ovaj tjedan donosi financijsko povlačenje, ali ne u negativnom smislu. Više ćete dobiti ako ne pokazujete sve planove odmah i ako u tišini analizirate što Vam se isplati, a što samo troši Vašu energiju.

Mogući su skriveni troškovi, zaostali računi ili izdaci koje ste gurali pod tepih. Ovo nije razlog za paniku, nego poziv da se stvari stave na papir i riješe prije nego što postanu veće.

Dobro je vrijeme za pripremu financijskog plana, zatvaranje dugova, provjeru pretplata, računa, osiguranja i svega što se automatski naplaćuje.

Veće poteze ostavite za trenutak kada budete imali više jasnoće i osjećaj da ne reagirate iz straha.

Djevica

Djevice ovaj tjedan mogu profitirati kroz kontakte, prijatelje, suradnike, zajednice i timski rad. Financijske prilike dolaze preko ljudi, ali samo ako jasno znate što nudite i pod kojim uvjetima.

Moguće je da će Vas netko pozvati u projekt, preporučiti za posao ili uključiti u dogovor koji dugoročno može biti koristan. Ipak, ne preuzimajte tuđe obveze bez jasnog dogovora o novcu, rokovima i odgovornosti.

Najveća zamka su sitni troškovi vezani uz društveni život, izlaske, poklone, članarine ili grupne planove. Ne morate svima financijski izlaziti u susret.

Tjedan traži zdrave granice, osobito tamo gdje se prijateljstvo i novac miješaju.

Vaga

Vagama ovaj tjedan stavlja fokus na posao, status, karijeru i javnu sliku. Moguće je da ćete više razmišljati o tome koliko Vas trenutni posao zaista cijeni i donosi li Vam sigurnost koju želite.

Financijski pomaci mogu doći kroz razgovor s nadređenima, bolju prezentaciju vlastitih sposobnosti, ponudu za suradnju ili kontakt s osobom koja ima utjecaj.

No nemojte obećavati više nego što realno možete isporučiti.

Ovo je dobar tjedan za pregovore, slanje ponuda, razgovore o povišici, profesionalno pozicioniranje i planiranje sljedećeg poslovnog koraka. U trošenju budite oprezni s kupnjama koje služe dojmu, imidžu ili dokazivanju uspjeha.

Škorpion

Škorpionima ovaj tjedan donosi širu financijsku perspektivu. Možda ćete razmišljati o edukaciji, putovanju, inozemstvu, pravnim pitanjima, izdavaštvu ili poslovima koji prelaze granice uobičajenog.

Novac može biti povezan s učenjem, savjetovanjem, online radom, strancima ili dugoročnim planovima. Ipak, prije nego što u nešto uložite, provjerite uvjete, rokove, porezne obveze i stvarnu korist.

Ovo nije tjedan za slijepo vjerovanje obećanjima, nego za mudro širenje horizonta. Ako ulažete u znanje, alat ili putovanje, neka to ima jasnu svrhu.

Najviše možete dobiti ako spojite intuiciju s ozbiljnom provjerom činjenica.

Strijelac

Strijelcima ovaj tjedan otvara teme dugova, kredita, poreza, nasljedstva, zajedničkog novca i financijske podrške. Sve što dijelite s drugima sada traži veću jasnoću.

Mogući su razgovori s partnerom, obitelji, bankom ili poslovnim suradnikom o tome tko što plaća, tko što duguje i kako se troškovi mogu pravednije rasporediti. Ne izbjegavajte te razgovore, jer upravo oni mogu donijeti olakšanje.

Ovo je dobar tjedan za restrukturiranje obveza, pregled kredita, zatvaranje starog duga ili traženje boljih uvjeta.

Izbjegavajte rizična ulaganja i financijske poteze koji ovise o tuđem obećanju, a ne o stvarnom pokriću.

Jarac

Jarcima ovaj tjedan donosi novac kroz odnose, dogovore, partnerstva i suradnje. Bit će važno kako komunicirate, koliko ste spremni slušati i možete li pronaći rješenje koje je korisno za obje strane.

Ako radite s klijentima, partnerom ili timom, moguće su dobre prilike za dogovor, ali samo ako su uvjeti jasno definirani. Ne oslanjajte se na usmene dogovore kada je riječ o većim iznosima.

U privatnom životu mogući su razgovori o zajedničkim troškovima, kupnji za dom ili ulaganju koje se tiče obitelji.

Financijski mir dolazi kroz ravnotežu između kontrole i povjerenja. Ne morate sve nositi sami, ali morate znati na što pristajete.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj tjedan donosi fokus na posao, rutinu, svakodnevne obveze i način na koji organizacija utječe na zaradu. Novac se sada ne stvara kroz velike skokove, nego kroz bolji sustav.

Moguće je da ćete shvatiti gdje gubite vrijeme, energiju ili novac zbog loše organizacije. Popravci, zdravstveni troškovi, radna oprema ili pomoć u svakodnevici mogu doći u prvi plan.

Tjedan je dobar za uvođenje reda u radni raspored, praćenje troškova, optimizaciju poslovnih procesa i dogovor o konkretnim zadacima.

Ako tražite dodatni prihod, krenite od vještina koje već koristite svakog dana, ali ih možda ne naplaćujete dovoljno.

Ribe

Ribama ovaj tjedan donosi kreativniji i ugodniji odnos prema novcu. Moguće su prilike kroz hobije, umjetnost, djecu, zabavu, edukacije, osobne projekte ili posao koji uključuje emociju i inspiraciju.

Ipak, upravo zato postoji opasnost od trošenja na stvari koje “hrane dušu”, ali prazne novčanik. Lijepo je počastiti se, ali ne ako zbog toga kasnije osjećate pritisak.

Ovo je dobar tjedan za monetizaciju talenta, pokretanje kreativne ideje, promociju usluge ili ulaganje u nešto što Vam dugoročno vraća radost i korist.

U ljubavi i zadovoljstvu može biti više troškova pa unaprijed odredite granicu.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari