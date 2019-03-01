Pakleno do kraja mjeseca: Meteorolozi otkrili kad nas očekuje vrhunac toplinskog vala

Prema njihovoj prognozi, do kraja ovog mjeseca očekuje nas uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme.

“Najtoplije će biti u srijedu (27.05.), dok će u četvrtak (28.05.) i u petak (29.05.) blago zahladiti usljed premještanja fronte i hladnijeg zraka, koji bi glavninom išao istočnije od nas. Prilikom nailaska fronte u noći sa srijede na četvrtak lokalno u Bosni može biti prolazno malo kiše.

Za vikend (30. i 31.05.) pretežno sunčano vrijeme uz porast temperature.

Dnevna temperatura do četvrtka od 24 do 30, na jugu do 33 °C. Jutra relativno topla, a puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera”, objavio je BHMeteo.ba.

