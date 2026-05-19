Sunce ulazi u Blizance i mijenja sudbinu: Od 20. maja jedan znak ostvaruje svoj najveći san

Od sutra, 20. maja, Sunce ulazi u Blizance i pomjera kazaljke sudbine. Jedan znak konačno ostvaruje svoj najveći san, onaj koji je tiho nosio mjesecima. Riječ je o Blizancima, koji ulaze u svoju sezonu sa vetrom u leđa i šansom da preokrenu pravac koji su mislili da je zacementiran.

Sunce u svom matičnom znaku radi kao reflektor. Osvjetljava ono što je do juče bilo u sjenci.

Blizanci sada imaju priliku da pretvore ideju u stvarnost. Razgovor koji su odlagali, prijava koju nisu poslali, poziv koji nisu uputili, sve to ulazi u zonu izvodljivog.

Pozicija Sunca u vazdušnom znaku pojačava radoznalost, brzinu zaključivanja i sposobnost da se istovremeno žonglira sa više pravaca.

Blizanci osjećaju da im se misli najzad slažu u red, umesto da se sudaraju.

Kako Sunce u Blizancima oblikuje narednih mjesec dana

Ovaj tranzit naglašava komunikaciju, učenje i razmjenu. Sve što ima veze sa riječima, pisanjem, predavanjem ili pregovaranjem dobija dodatni naboj.

Osobe rođene u znaku Blizanaca sada deluju magnetski, jer njihov prirodni element radi za njih.

Sezona Blizanaca tradicionalno donosi sastanke koji menjaju biografiju. Jedan poznanik može da otvori vrata koja godinama nisu htjela da popuste. Telefonski broj koji ste mjesecima ignorisali sada vrijedi pozvati.

Zašto je baš ovaj period prekretnica

Blizanci su poslednji put imali ovako čistu konstelaciju u svom znaku prije nekoliko godina. Sunce sada radi bez velikih kvadrata koji bi kočili odluke.

Energija je laka, brza i pomalo nestašna, baš kakvu Blizanci najbolje koriste.

Ovo nije period za dugo razmišljanje. Ovo je period za potez. Blizanci koji budu oklevali propustiće prozor koji se ne otvara svakog maja.

Posao i novac dobijaju nove okvire

Pripadnici znaka Blizanaca mogu da očekuju ponudu koja menja status. Neki će konačno potpisati ugovor koji su pregovarali od zime. Drugi će dobiti priliku da pređu u sredinu koja im više odgovara. Treći će napokon krenuti sa projektom koji su odlagali iz straha da nije dovoljno ozbiljan.

Novac dolazi iz pravca koji nije bio na radaru. Često kroz poznanstva, mali honorar koji vodi do velikog, ili kroz veštinu koju Blizanci smatraju samorazumljivom, a koja drugima fali.

Ljubav i odnosi se otvaraju

Slobodni Blizanci ulaze u period u kojem flert postaje prirodno stanje. Razgovor sa neznancem može da preraste u nešto što traje. Onima u vezi sezona donosi obnovu razgovora koji je utihnuo, ali pod uslovom da spuste odbrambeni zid.

Najveći rizik perioda je rasipanje pažnje. Blizanci znaju da krenu u pet pravaca odjednom i nigde ne stignu. Trik je u tome da izaberete jednu stvar koja vam zaista znači i da je istrajno terate mjesec dana.

Zamke koje treba zaobići

Sunce u Blizancima ume da donese površnost, neumjerenu pričljivost i sklonost da se obeća više nego što može da se ispuni.

Ne pristajte na obaveze samo zato što vam je u datom trenutku zanimljivo. Filtrirajte ponude. Ono što zvuči kao prilika može da bude običan šum.

Pripadnici drugih vazdušnih znakova, Vage i Vodolije, takođe osjećaju olakšanje, ali Blizanci su ti koji ostvaruju svoj najveći san ovog mjeseca, piše krstarica.com.

