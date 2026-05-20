Alarm u Evropi zbog Trumpove odluke: Pentagon reže podršku NATO-u…

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira ove sedmice obavijestiti saveznike u NATO da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi Sjedinjene Države stavile na raspolaganje evropskim članicama alijanse u slučaju velike krize ili rata, tvrde izvori upoznati s planovima.

Prema okviru poznatom kao Model NATO snaga, članice saveza definišu broj raspoloživih snaga koje mogu biti aktivirane tokom sukoba ili drugih velikih kriza, uključujući vojni napad na neku od članica NATO-a.

Iako je tačan sastav tih snaga strogo povjerljiv, Pentagon je odlučio značajno smanjiti američki doprinos, navela su tri izvora koja su govorila pod uslovom anonimnosti.

Trump je više puta poručio da očekuje da evropske države preuzmu glavnu odgovornost za sigurnost kontinenta, umjesto da se oslanjaju na Washington. Očekivana poruka saveznicima ove sedmice smatra se konkretnim korakom u provođenju te politike.

Prema navodima izvora, Pentagon planira objaviti namjeru o smanjenju američkih obaveza tokom sastanka čelnika odbrambene politike u Briselu u petak. Nije poznato kojom brzinom bi evropski saveznici trebali preuzeti dodatne odgovornosti u kriznim situacijama.

Šef politike Pentagona Elbridge Colby ranije je javno izjavio da će SAD nastaviti koristiti svoj nuklearni arsenal za zaštitu članica NATO-a, čak i ako evropski saveznici preuzmu vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani.

Sjedinjene Države će na sastanku vjerovatno predstavljati Alex Velez-Green, blizak saradnik Colbyja. Jedan od izvora naveo je da je prilagođavanje Modela NATO snaga postalo jedan od ključnih prioriteta Colbyjevog tima uoči narednog samita lidera NATO-a, koji će se u julu održati u Turskoj.

Odnosi unutar saveza nalaze se pod dosad nezabilježenim pritiskom, a pojedine europske zemlje strahuju da bi Washington mogao dodatno smanjiti svoje prisustvo ili se dugoročno povući iz evropske sigurnosne arhitekture.

Eventualno smanjenje američkih vojnih snaga dostupnih NATO-u tokom rata moglo bi dodatno pojačati te zabrinutosti.

Administracija Donalda Trumpa posljednjih sedmica najavila je povlačenje oko 5.000 američkih vojnika iz Evrope, uključujući odluku o otkazivanju raspoređivanja jedne brigade američke vojske u Poland, što je izazvalo kritike dijela američkih zakonodavaca.

Izvori upoznati sa situacijom tvrde da su i pomoćnici u američkom Kongresu svjesni planova Pentagona te zabrinuti zbog mogućeg sužavanja američkih obaveza prema NATO savezu.

Ipak, jedan visoki NATO diplomata rekao je da i dalje vjeruje kako postoji razumijevanje da bi SAD pritekle u pomoć Evropi u slučaju ozbiljne prijetnje.

Trump i brojni članovi njegove administracije već dugo kritikuju europske saveznike zbog, kako tvrde, nedovoljnog ulaganja u vlastite vojske i prevelikog oslanjanja na američku vojnu zaštitu.

S druge strane, europske države ističu da ubrzano povećavaju vojne kapacitete, ali upozoravaju da se takva transformacija ne može provesti preko noći.

Dodatne tenzije između Washingtona i evropskih partnera izazvale su Trumpove izjave o preuzimanju kontrole nad Grenlanda, kao i njegov sukob s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je oštro kritikovao Trumpovu politiku prema Iranu, navodi Reuters, pišu Vijesti.

