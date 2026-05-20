Da li je zaista potrebno prati sirovu piletinu prije prženja

Stručnjaci smatraju da je navika pranja piletine dijelom rezultat porodičnih obrazaca ponašanja (Foto: Shutterstock)

Iako mnogi i dalje imaju naviku ispirati sirovu piletinu prije kuhanja, stručnjaci upozoravaju da taj korak nije samo nepotreban nego može predstavljati i ozbiljan rizik za zdravlje.

Savjeti koji se šire društvenim mrežama, posebno na TikToku i Instagramu, često preporučuju pranje piletine kako bi se uklonile bakterije, ali zdravstveni stručnjaci tvrde da se time postiže upravo suprotan efekt.

Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pranje sirove piletine nije potrebno, a može povećati rizik od unakrsne kontaminacije u kuhinji.

Darin Detwiler, profesor prehrambene politike na Visokoj školi profesionalne medicine Univerziteta Northeastern, upozorio je da pranje piletine ne doprinosi sigurnosti hrane.

“Perete piletinu? Sve što radite jest unakrsna kontaminacija ostatka kuhinje patogenima. Zapravo ne radite ništa što dodaje vrijednost sigurnosti hrane”, rekao je Detwiler za Health.

Stručnjaci ističu da je pravilno termičko obrađivanje mesa najsigurniji način za uništavanje bakterija poput salmonele. CDC procjenjuje da se otprilike milion Amerikanaca godišnje razboli zbog kontaminirane peradi, dok je salmonela među najčešćim uzročnicima bolesti koje se prenose hranom.

Prema procjenama CDC-a, jedno od 25 pakovanja piletine sadrži salmonelu. Ova bakterija godišnje uzrokuje otprilike 1,35 miliona infekcija, više od 26.000 hospitalizacija i otprilike 420 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama.

Infekcija salmonelom najčešće izaziva proljev, temperaturu i bolove u stomaku, koji mogu trajati između četiri i sedam dana. U rijetkim slučajevima bakterija se može proširiti na krvotok, zglobove ili mozak i izazvati ozbiljne komplikacije.

Ciara Lundy, dijetetičarka iz klinike Mayo, objasnila je da se bakterije ne mogu isprati vodom.

“Obično ljudi misle da mogu isprati bakterije, ali puno je sigurnije jednostavno ih skuhati. Ako piletinu pripremite na 74 stepena Celzijusa, to bi trebalo ubiti sve bakterije”, rekla je Lundy.

Istraživanja pokazuju da pranje piletine može proširiti bakterije po sudoperu, slavini, kuhinjskim površinama i priboru.

U opservacijskoj studiji američkog Ministarstva poljoprivrede, 60 posto ispitanika koji su prali piletinu imali su bakterije u sudoperu, dok je kod 26 posto njih došlo do unakrsne kontaminacije, odnosno prijenosa bakterija na salatu koju su pripremali uz perad.

“To uzrokuje više problema nego što ih rješava”, rekao je Detwiler.

Stručnjaci smatraju da je navika pranja piletine dijelom rezultat porodičnih obrazaca ponašanja koji se prenose generacijama. Ranije je pranje bilo češće jer su ljudi sami klali i čistili perad, ali danas je meso koje se kupuje u prodavnicama već obrađeno i pripremljeno za kuhanje.

Lundy ističe da mnogi vjerovatno povezuju piletinu s voćem i povrćem koje se pere prije upotrebe.

“S voćem i povrćem i sličnim stvarima, želite ih oprati da budu čisti. Mislim da je možda piletina jednostavno spadala u istu kategoriju. S voćem ili povrćem to ćete definitivno oprati jer možete oprati prljavštinu i nečistoće i slične stvari. Međutim, ne možete oprati bakterije”, objasnila je.

Stručnjaci savjetuju i pravilno skladištenje piletine. Ako se neće pripremati u narednih nekoliko dana, potrebno ju je zamrznuti. Prilikom odmrzavanja preporučuje se držanje u frižideru, a ne na kuhinjskom pultu ili pod mlazom vode.

CDC također preporučuje da se sirova piletina tokom kupovine odvaja od ostalih namirnica kako sokovi ne bi procurili na drugu hranu. Tokom pripreme treba koristiti zasebnu dasku za rezanje, a sav pribor koji dolazi u kontakt sa sirovim mesom oprati toplom vodom i sapunom.

Nakon pripreme, kuhana piletina može stajati u frižideru tri do četiri dana, dok se za duže čuvanje preporučuje zamrzavanje.

Za one koji ipak žele nastaviti prati piletinu, CDC savjetuje da to rade pažljivo kako bi smanjili rizik od prskanja vode i širenja bakterija po kuhinji, uz obavezno pranje ruku i dezinfekciju sudopera i okolnih površina, prenosi KLix.

