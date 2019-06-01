S njima nikad nije dosadno: Ovo je najnaporniji horoskopski znak

Astrologija tvrdi da su takve osobine češće kod određenih znakova, a kada se povede rasprava o “najnapornijem” znaku Zodijaka, jedno ime se uvijek ističe – Blizanci.

Naravno, sve je to samo zabava i oslanjanje na stereotipe, ali mnogi će se složiti da Blizance prati glas ljudi koji vas mogu istovremeno oduševiti i potpuno iscrpiti.

Njihova energija je zarazna, komunikacija munjevita, a um im neprestano radi sto na sat. Problem nastaje kada pokušate da držite korak s njima.

Pričaju više nego što slušaju

Blizanci važe za najkomunikativniji znak Zodijaka. Obožavaju razgovore, tračeve, rasprave, teorije zavjere, drame sa TikToka i duboke filozofske teme – često sve u istom satu. S njima nikada nije dosadno, ali upravo to zna biti izuzetno naporno.

U jednom trenutku najavljuju da će dati otkaz i odseliti se u Portugal, a već u sljedećem kuju planove o pokretanju podkasta, upisivanju kursa keramike i pomirenju sa bivšim partnerom.

Ako ste osoba koja cijeni mir, stabilnost i tišinu, druženje sa Blizancem može vam djelovati poput mentalnog maratona.

Nepredvidivi i skloni promjenama

Kod njih ono što važi danas, sutra već ne važi. Blizanci su skloni naglim promjenama raspoloženja, interesovanja i stavova, zbog čega se ljudi u njihovoj okolini često osjećaju kao da hodaju po jajima.

Ujutro vas obasipaju pažnjom, poslijepodne ignorišu vaše poruke, a naveče šalju mimove kao da se ništa nije dogodilo.

Njihova dvojna priroda čini ih neodlučnima i impulsivnima, a upravo ih zbog toga mnogi doživljavaju kao emocionalno iscrpljujuće.

Drama im je prirodno stanje

Iako će za sebe reći da “mrze dramu”, Blizanci se nekako uvijek nađu u njenom središtu.

Ako nema haosa, sami će ga stvoriti – ponekad iz čiste dosade, a ponekad jednostavno zato što vole stimulaciju i uzbuđenje.

Oni su tip ljudi koji tvrde da ne žele sukobe, a onda usred druženja “slučajno” podijele informaciju koja će izazvati opšti haos. I da, nakon toga će mirno sjediti sa strane i posmatrati reakcije.

Ipak, neodoljivo su šarmantni

I upravo u tome leži najveći paradoks. Koliko god naporni znali biti, Blizanci su često i nevjerovatno šarmantni.

Duhoviti su, spontani, zabavni i puni priča uz koje ćete bez problema ostati budni do tri ujutro. Sposobni su da vas nasmiju i kada vam je najteže, a običan izlazak pretvore u uspomenu koju ćete prepričavati godinama.

Zato ih se ljudi rijetko u potpunosti odriču. Istina, nakon nekoliko časova druženja s njima vjerovatno će vam trebati tišina, odmor i isključen telefon, ali vrlo brzo ponovo ćete poželjeti dašak njihove energije, prenosi Index.

Jer sa Blizancima je možda iscrpljujuće – ali nikad dosadno.

Facebook komentari