Svaštara

S njima nikad nije dosadno: Ovo je najnaporniji horoskopski znak

2.7K  
Objavljeno prije 11 minuta

Svako od nas poznaje barem jednu osobu koja je u stanju da nazove usred noći kako bi analizirala poruku staru tri dana, od običnog ručka napravi dramu i, bez obzira na temu, uvjeri sve prisutne da je upravo ona najveća žrtva.

Shutterstock/Pixel-Shot

Astrologija tvrdi da su takve osobine češće kod određenih znakova, a kada se povede rasprava o “najnapornijem” znaku Zodijaka, jedno ime se uvijek ističe – Blizanci.

Naravno, sve je to samo zabava i oslanjanje na stereotipe, ali mnogi će se složiti da Blizance prati glas ljudi koji vas mogu istovremeno oduševiti i potpuno iscrpiti.

Njihova energija je zarazna, komunikacija munjevita, a um im neprestano radi sto na sat. Problem nastaje kada pokušate da držite korak s njima.
Pričaju više nego što slušaju

Blizanci važe za najkomunikativniji znak Zodijaka. Obožavaju razgovore, tračeve, rasprave, teorije zavjere, drame sa TikToka i duboke filozofske teme – često sve u istom satu. S njima nikada nije dosadno, ali upravo to zna biti izuzetno naporno.

U jednom trenutku najavljuju da će dati otkaz i odseliti se u Portugal, a već u sljedećem kuju planove o pokretanju podkasta, upisivanju kursa keramike i pomirenju sa bivšim partnerom.

Ako ste osoba koja cijeni mir, stabilnost i tišinu, druženje sa Blizancem može vam djelovati poput mentalnog maratona.
Nepredvidivi i skloni promjenama

Kod njih ono što važi danas, sutra već ne važi. Blizanci su skloni naglim promjenama raspoloženja, interesovanja i stavova, zbog čega se ljudi u njihovoj okolini često osjećaju kao da hodaju po jajima.

Ujutro vas obasipaju pažnjom, poslijepodne ignorišu vaše poruke, a naveče šalju mimove kao da se ništa nije dogodilo.

Njihova dvojna priroda čini ih neodlučnima i impulsivnima, a upravo ih zbog toga mnogi doživljavaju kao emocionalno iscrpljujuće.
Drama im je prirodno stanje

Iako će za sebe reći da “mrze dramu”, Blizanci se nekako uvijek nađu u njenom središtu.

Ako nema haosa, sami će ga stvoriti – ponekad iz čiste dosade, a ponekad jednostavno zato što vole stimulaciju i uzbuđenje.

Oni su tip ljudi koji tvrde da ne žele sukobe, a onda usred druženja “slučajno” podijele informaciju koja će izazvati opšti haos. I da, nakon toga će mirno sjediti sa strane i posmatrati reakcije.
Ipak, neodoljivo su šarmantni

I upravo u tome leži najveći paradoks. Koliko god naporni znali biti, Blizanci su često i nevjerovatno šarmantni.

Duhoviti su, spontani, zabavni i puni priča uz koje ćete bez problema ostati budni do tri ujutro. Sposobni su da vas nasmiju i kada vam je najteže, a običan izlazak pretvore u uspomenu koju ćete prepričavati godinama.

Zato ih se ljudi rijetko u potpunosti odriču. Istina, nakon nekoliko časova druženja s njima vjerovatno će vam trebati tišina, odmor i isključen telefon, ali vrlo brzo ponovo ćete poželjeti dašak njihove energije, prenosi Index.

Jer sa Blizancima je možda iscrpljujuće – ali nikad dosadno.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh