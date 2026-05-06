Avion United Airlinesa udario u kamion tokom slijetanja u Newarku…

Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja je u ponedjeljak ispitao posadu aviona United Airlinesa koji je u nedjelju udario u rasvjetni stub i kamion u New Jerseyu, prije sigurnog slijetanja na Međunarodni aerodrom Newark Liberty.

Istražioci ispituju da li su vjetar, sam avion, kontrola zračnog saobraćaja ili operacije leta imali ulogu u nesreći. Avion Boeing 767, u trenutku sudara letio je brzinom od oko 160 mph (oko 257 km/h).

Federalna uprava za avijaciju je također bila prisutna na aerodromu u ponedjeljak ujutro u okviru istrage, prema riječima američkog ministra saobraćaja Seana Duffyja.

Policija savezne države New Jersey navodi da je donji dio aviona i guma stajnog trapa udario u rasvjetni stub i kamion, što je zabilježeno kamerom na vozilu vozača kamiona.

Govoreći u emisiji Fox & Friends, Duffy je rekao da se sudar nije smio dogoditi.

Vozač kamiona je, prema informacijama CBS vijesti, pušten iz bolnice i oporavlja se od lakših povreda.

Duffy je naveo da bi mogući faktor mogli biti jaki udari vjetra. Dodao je da je moguće da je avion bio prenisko i da je pri korekciji došlo do spuštanja repnog dijela.

Nije prvi put da avioni pri prilazu Newarku izazivaju zabrinutost na autocesti New Jersey Turnpike. Stručnjaci navode da je pista 29 najkraća na aerodromu.

Avion na relaciji iz Venecije obično slijeće na drugu pistu, ali je u nedjelju preusmjeren zbog vjetrovitih uslova. Aviokompanija je saopćila da je avion sletio sigurno i nastavio kretanje prema terminalu.

Iz audio snimaka kontrole leta čuje se kako posada na zemlji govori da je avion “osjetio udar pri prelasku praga piste” i da je “na trupu otvorena rupa”, nakon čega su ga usmjerili ka pisti.

United Airlines je saopćio da također provodi internu istragu i da je posada privremeno udaljena iz službe dok traje postupak, pišu Vijesti.

