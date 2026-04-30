30. april donosi veliki izazov: Ova 3 znaka su danas na ispitu sudbine

Sve se svodi na to da razmislimo dvaput prije donošenja važnih odluka. Ako su naši instinkti dovedeni u pitanje, trebamo sebi dati vremena da sve obradimo prije nego što djelujemo.

Test ovog dana vodi nas dalje putem pozitivnosti. U redu je da napravimo korak unazad, zastanemo, pogledamo oko sebe i možda naučimo nešto novo o sebi. Mudrost se stiče polako, kroz testove i strpljenje.

1. Ovan

Jedna od stvari koja te čini onim što jesi jeste to što toliko vjeruješ svojim instinktima da rijetko preispituješ sebe. Ako se nađeš u situaciji da to moraš učiniti, može djelovati kao udarac.

U četvrtak shvataš da, iako si i dalje vrlo pametan/na, također si osoba koja može naučiti iz poneke greške. Kada Mjesec pređe iz Vage u Škorpiju, univerzum ti pruža upravo takvu priliku.

Ovaj dan testira tvoju sposobnost samokontrole i tvoju spremnost da napraviš korak unazad kako bi vidio/la da li možda griješiš u nečemu. Nemoj to shvatiti kao udarac egu. Prihvati to i nauči nešto vrijedno. Istina je da ne znaš sve, i uvijek postoji još toga za otkriti.

2. Vaga

Ako se tokom ovog lunarnog tranzita osjetiš opterećeno od strane prijatelja ili partnera, znaj da za to postoji razlog. Taj razlog te vodi ka učenju i ličnom napretku.

Na ovaj dan, tokom Mjeseca u Škorpiji, osjećaš kako raste napetost između tebe i nekoga bliskog. To je u redu. Tvoj prvi potez treba biti da jednostavno slušaš. Nemoj odmah napadati druge, jer možda nisi u pravu.

Da bi prošao/la test univerzuma, moraš ostati smiren/a i razmisliti. Nemoj djelovati naglo ili impulsivno. Kao Vaga, pravedan/na si i sklon/a saradnji, tako da ti ovo ide od ruke. Izdrži do kraja — ova napetost nije trajna.

3. Jarac

Univerzum ti ovog dana sprema veliki test, Jarče. Iako možda nisi raspoložen/a za testiranje, nema razloga za brigu. Proći ćeš ovaj kosmički test s odličnim rezultatom.

Jedna stvar kod tebe je da često misliš da znaš sve. To nije loše, sve dok se ne pojavi novo i korisno znanje koje odmah odbaciš. Važno je ostati otvorenog uma.

Ovaj dan je o tome da zastaneš i procijeniš da li nove informacije treba odbaciti ili prihvatiti. Umjesto da odmah doneseš sud, uzmi vrijeme za razmišljanje. Tako izlaziš kao pobjednik — zastani, pa reaguj. Tokom Mjeseca u Škorpiji, univerzum nagrađuje ovu promjenu.

