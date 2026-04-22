Život kreće u novom smjeru: Svibanj/maj 2026. donosi novi početak za 4 horoskopska znaka

Svibanj/maj 2026. donosi veliki preokret za 4 horoskopska znaka i otvara novo životno poglavlje na svim poljima!

Svibanj/maj 2026. za četiri horoskopska znaka donosi snažan pomak, osjećaj oslobađanja i početak razdoblja u kojem više neće biti moguće ostajati na mjestu.

Ovo je mjesec u kojem mnogi više neće moći ostati u starim okvirima samo zato što su im poznati i sigurni. Potreba za promjenom postaje jača od potrebe za zadržavanjem prividne stabilnosti. Upravo zato svibanj/maj 2026. za četiri znaka može označiti ulazak u sasvim novu životnu fazu.

Svaki od ovih znakova na svoj će način osjetiti da više nema smisla vraćati se na staro. Negdje će to biti jasan rez, negdje tiha, ali duboka odluka, a negdje prvi konkretan korak prema životu koji je usklađeniji s vlastitim vrijednostima.

Ovan

Za Ovnove svibanj/maj donosi vrlo jasan trenutak odluke. Već neko vrijeme mogli su imati osjećaj da su spremni za važan iskorak, ali da okolnosti još nisu dovoljno posložene. Kao da je sve bilo na korak do pomaka, ali se nešto stalno odgađalo. U ovom mjesecu taj zastoj počinje pucati.

Novo životno poglavlje kod Ovna otvara se kroz akciju, ali ne kroz impulzivnost, već kroz ozbiljniji i promišljeniji pristup. Mnogi će odlučiti završiti nešto što ih već dugo usporava i drži u krugu istih situacija. To može biti posao bez stvarne perspektive, odnos koji se stalno vrti oko istih problema ili obrazac ponašanja zbog kojeg uvijek iznova kreću od početka.

Na poslovnom planu svibanj/maj može biti posebno važan za Ovnove koji žele preuzeti veću odgovornost, izboriti se za bolju poziciju ili pokrenuti projekt koji traži više samostalnosti, hrabrosti i osobne inicijative. Ovo nije mjesec brzih i lakih dobitaka, ali jest vrijeme u kojem se može postaviti snažan temelj za ono što slijedi u idućim mjesecima.

Važno je naglasiti da Ovan sada više neće imati strpljenja za odgađanja bez razloga. Sve što je maglovito, nedorečeno ili polovično počet će ga snažno odbijati. Zato se velik dio promjene može odviti i kroz međuljudske odnose.

U privatnom životu Ovan će biti izravniji nego inače. Jasnije će govoriti što želi, što više ne želi i gdje povlači granicu. Nejasni odnosi, polovični dogovori i stalno vraćanje na iste neriješene teme više neće imati prolaz. Upravo u tom trenutku, kada prestane trošiti snagu na popravljanje onoga što odavno ne funkcionira, započinje njegova nova faza.

Za mnoge Ovnove ovo će biti mjesec u kojem konačno shvaćaju da promjena ne dolazi sama od sebe, već kroz odluku da više ne pristaju na manje od onoga što osjećaju da mogu i zaslužuju.

Blizanci

Za Blizance svibanj/maj otvara razdoblje u kojem se životni smjer počinje mijenjati puno konkretnije nego što će se možda isprva činiti. Iako promjena možda neće doći uz veliku dramu ili nagli vanjski potres, unutarnji osjećaj bit će vrlo jasan: više neće moći nastaviti po starom.

Mnogi Blizanci primijetit će da im više ne odgovara isti način rada, ista komunikacija ili ista okruženja u kojima su predugo pokušavali ostati prilagodljivi. Mentalni umor, zasićenje ljudima i osjećaj raspršenosti postat će dovoljno jaki da ih potaknu na ozbiljnije odluke.

Kod dijela Blizanaca ova će se promjena najviše pokazati kroz posao. Moguća je nova poslovna ponuda, promjena radnog mjesta, ulazak u drukčiji tim ili odluka da se krene samostalnijim putem. Za neke će upravo svibanj/maj biti mjesec u kojem će shvatiti da više ne žele raditi u uvjetima koji ih stalno troše, a ne daju im stvaran prostor za razvoj.

Kod drugih će fokus biti na privatnom životu. Posebno će do izražaja doći odnosi u kojima su se predugo prilagođavali, prešućivali ono što im smeta i pristajali na dinamiku koja ih ne ispunjava. Ono što su prije gurali pod tepih sada više neće moći ignorirati.

Ovo je mjesec u kojem Blizanci počinju govoriti jasnije, odlučnije i iskrenije. Manje će pristajati na prazna obećanja, neodređene odnose, nejasne ljude i stalna odgađanja. Upravo zato mnogima slijedi rez koji će u početku djelovati naporno ili emocionalno zahtjevno, ali će vrlo brzo postati očito koliko je bio potreban.

Najvažnija promjena za Blizance ipak neće biti samo vanjska. Mijenja se i njihov odnos prema sebi. Počinju ozbiljnije gledati na vlastite talente, vrijeme, energiju i osobne granice. To je početak poglavlja u kojem će sebi znatno manje stajati na putu i puno odlučnije birati ono što ih doista podržava.

Lav

Lavovima svibanj/maj donosi priliku da izađu iz razdoblja zastoja, čekanja i osjećaja da daju mnogo, a zauzvrat ne dobivaju dovoljno priznanja ili prostora. U proteklom vremenu mogli su imati dojam da stoje tik pred nečim važnim, ali da se vrata nikako ne otvaraju do kraja. Sada se ta situacija počinje mijenjati.

Kod mnogih Lavova naglasak će biti na poslu, javnom nastupu, suradnjama i odnosima s ljudima koji mogu utjecati na njihov daljnji razvoj. Moguće je priznanje za uloženi trud, zanimljiv kontakt, poziv na suradnju ili konkretna prilika da pokažu svoje znanje i sposobnosti. Ovaj će pomak posebno snažno osjetiti oni koji su već dugo ulagali energiju, a rezultat je kasnio.

Ovdje je važno da Lav ne umanji vlastitu vrijednost iz navike ili opreza. Svibanj/maj ga gura prema većoj vidljivosti, većem samopouzdanju i sigurnijem nastupu. To nije samo vanjska promjena, nego i unutarnja spoznaja da više nema razloga povlačiti se kada osjeti da mu pripada više prostora.

I u ljubavi te privatnim odnosima dolazi do važnog preslagivanja. Lav više neće pristajati na odnos koji izvana može djelovati skladno, a iznutra ostavlja osjećaj praznine, napora ili emocionalne udaljenosti. U ovom mjesecu raste potreba za odnosima u kojima postoji poštovanje, stvaran interes, toplina i prisutnost.

Za mnoge Lavove upravo će ovo biti trenutak u kojem prestaju čekati da ih netko drugi potvrdi. Umjesto toga, sami će početi zauzimati mjesto koje im pripada. A kad se to dogodi, otvara se novo poglavlje u kojem više ne ovise toliko o tuđem odobravanju, nego puno više vjeruju vlastitom osjećaju vrijednosti.

Djevica

Djevicama svibanj/maj 2026. donosi promjenu koja je konkretna, korisna i dugoročno važna. Ovo je mjesec u kojem napokon mogu jasnije vidjeti da se njihov trud, strpljenje i disciplina počinju isplaćivati. Kod Djevice stvari rijetko dolaze naglo, ali kada stignu, obično imaju veću težinu, ozbiljnost i trajniju vrijednost.

Na poslovnom planu mnoge Djevice mogu dobiti priliku za stabilniju poziciju, jasnije postavljen plan, bolje organizirane financije ili konkretniji osjećaj da njihov rad ima smisla i smjer. Nekima će ovaj mjesec donijeti novu suradnju, a drugima mogućnost da napokon slože svakodnevicu tako da ih više ne iscrpljuje iz dana u dan.

Djevicama je posebno važno to što promjena sada ne dolazi samo izvana, nego i kroz novu unutarnju čvrstoću. Sve će jasnije vidjeti gdje daju previše, gdje predugo šute i gdje pristaju na dinamike koje ih emotivno ili mentalno iscrpljuju. To saznanje neće ostati samo na razini uvida, nego će mnoge potaknuti na konkretan rez.

Velik naglasak bit će upravo na osobnim granicama. Svibanj/maj donosi više odlučnosti, više unutarnjeg reda i snažniju potrebu da se sačuva vlastiti mir. Zbog toga će mnoge Djevice konačno presjeći ono što ih već dugo opterećuje, čak i ako su to ranije pokušavale racionalizirati ili opravdati.

U ljubavi i obiteljskim odnosima to može značiti ozbiljan razgovor, drukčiju raspodjelu odgovornosti ili distanciranje od odnosa koji stalno traži objašnjavanje, popravljanje i spašavanje. Djevica sada više ne želi kaos koji iscrpljuje, nego mir, red i osjećaj da život ima zdraviju strukturu. Upravo u toj potrebi leži početak novog poglavlja.

Suzana Dulčić/ATMA

