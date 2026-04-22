Dnevni horoskop za četvrtak, 23. april: Vodolijama se otvaraju nove mogućnosti, Rakovi su emotivniji nego ranije

Ovan

Četvrtak vam donosi potrebu da preuzmete inicijativu i ubrzate stvari. Imaćete osjećaj da ne želite da čekate već da odmah delujete. Ipak važno je da ne donosite odluke na brzinu već da razmislite o posljedicama. Fokus na jedan cilj donosi vam najbolje rezultate.

Bik

Danas vam prija stabilnost ali okolnosti mogu tražiti malo više fleksibilnosti. Nemojte se zatvarati za promjene jer vam mogu donijeti novu sigurnost. Četvrtak je dobar za praktične stvari i brigu o sebi.

Blizanci

Komunikacija je u centru pažnje i možete biti okruženi informacijama razgovorima i porukama. Neka vest može vam otvoriti novi pogled na situaciju. Važno je da ne donosite zaključke pre nego što sagledate sve.

Rak

Emocije su naglašene i možete biti osetljiviji nego inače. Važno je da ne reagujete impulsivno već da pokušate da razumete šta se dešava u vama. Razgovor sa bliskom osobom može vam doneti olakšanje.

Lav

Danas imate priliku da se istaknete i pokažete svoje kvalitete. Ljudi mogu primijetiti vašu energiju i podržati vas. Četvrtak vam daje samopouzdanje ali je važno da ostanete otvoreni za saradnju.

Djevica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Ipak pazite da ne preopteretite sebe. Važno je da pronađete balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate druge. Ravnoteža dolazi kroz smiren i iskren pristup.

Škorpija

Intuicija vam je jaka i možete jasno osetiti šta se krije iza neke situacije. Dan je dobar za donošenje važnih odluka ali i za oslobađanje od nečega što vam više ne prija.

Strijelac

U vama se budi želja za promjenom i novim iskustvima. Možda ćete razmišljati o planovima za budućnost ili o učenju nečega novog. Četvrtak vam donosi inspiraciju i optimizam.

Jarac

Danas ste fokusirani na ciljeve i odgovornosti ali je važno da ne preuzmete previše na sebe. Organizacija i strpljenje donose vam stabilnost i rezultate.

Vodolija

Nove ideje i drugačiji pogledi dolaze spontano. Razgovor sa nekim može vam otvoriti nove mogućnosti. Četvrtak je dobar za kreativnost i planiranje.

Ribe

Osjećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je više mira i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans.

