Pogledajte kako su iranski specijalci zaplijenili dva broda u Hormuškom moreuzu

Objavljeno prije 1 sat

Iranska mornarica izjavila je da je zaplijenila dva teretna broda u Hormuškom tjesnacu i odvela ih do obale zemlje nakon izvještaja da su tri broda bila pod vatrom iranskih snaga, piše BBC.

Presretanja su se dogodila nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump produžio dvosedmično primirje s Iranom dok se ne završe pregovori između dviju zemalja.

IRGC je nedugo nakon pojave ove vijesti objavio snimku zapljene dvaju teretnih brodova, MSC Francesca i Epaminondas. Prema riječima glasnogovornika Bijele kuće, Trump ne smatra tu akciju kršenjem primirja, a sve to se događa u trenutku kada se američka blokada brodova koji putuju u i iz iranskih luka nastavlja.


