Pogledajte kako su iranski specijalci zaplijenili dva broda u Hormuškom moreuzu

Presretanja su se dogodila nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump produžio dvosedmično primirje s Iranom dok se ne završe pregovori između dviju zemalja.

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026

IRGC je nedugo nakon pojave ove vijesti objavio snimku zapljene dvaju teretnih brodova, MSC Francesca i Epaminondas. Prema riječima glasnogovornika Bijele kuće, Trump ne smatra tu akciju kršenjem primirja, a sve to se događa u trenutku kada se američka blokada brodova koji putuju u i iz iranskih luka nastavlja.

