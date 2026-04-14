Bit će pod posebnim pritiskom: OVE znakove Zodijaka u drugom dijelu travnja/aprila očekuju izazovi

Ulazak u drugi dio travnja/aprila 2026. pojačava napetosti koje su se gradile od početka mjeseca. Nekim znakovima Zodijaka slijedi razdoblje u kojem će se posebno osjetiti teret obveza, odnosa i odluka koje više ne mogu čekati.

Drugi dio travnja/aprila 2026. nosi jači pritisak od samog početka mjeseca. Ono što se otvorilo punim Mjesecom u Vagi početkom mjeseca sada ulazi u konkretniju i zahtjevniju fazu. Merkur 15.4. ulazi u Ovna, 17.4. događa se mlad Mjesec na 27°28′ Ovna, u noći s 19. na 20. travnja/aprila dolazi do snažnog spoja Marsa i Saturna u Ovnu, 20.4. Sunce ulazi u Bika, a kraj mjeseca dodatno ubrzavaju Venera i Uran oko 24.4. te Uranov ulazak u Blizance 26.4..

Saturn je u Ovnu od 14.2.2026. pa druga polovica mjeseca ne donosi samo vatru i impuls, nego i test zrelosti: koliko možete izdržati, koliko ste realni i gdje više nema prostora za odgađanje.

Najveći pritisak osjetit će 5 znakova Zodijaka. Kod njih drugi dio travnja/aprila može otvoriti pitanja autoriteta, partnerskih odnosa, poslovnih obveza, kućnih okolnosti, novca i energije tijela.

Ovo je razdoblje u kojem se stvari više ne mogu gurati pod tepih. Ono što je već dulje napeto sada traži konkretan odgovor.

Ovan

Za Ovnove upravo drugi dio travnja/aprila može biti jedan od zahtjevnijih perioda proljeća. Merkur 15.4. ulazi u Vaš znak i pojačava brzinu misli, izravnost i potrebu da se sve kaže odmah. Mlad Mjesec 17.4. otvara novi osobni ciklus, ali pravi test dolazi vrlo brzo, jer u noći s 19. na 20.4. Mars, Vaš vladar, dolazi u snažan dodir sa Saturnom. Tu se više ne traži samo inicijativa, nego ozbiljnost, samokontrola i sposobnost da izdržite ono što ste pokrenuli.

U poslu to može značiti da se od Vas očekuje više nego inače. Neki Ovnovi će ući u razdoblje pojačanih rokova, zahtjevnih razgovora sa šefovima ili potrebe da konačno preuzmu odgovornost za nešto što su dosad odgađali.

Ako radite privatno, drugi dio travnja/aprila može donijeti snažnu želju za novim početkom, ali i frustraciju jer se stvari ne razvijaju onom brzinom kojom biste Vi htjeli. U financijama pritisak može doći kroz impulzivne troškove, pogotovo kad raste unutarnja napetost. Bit će važno ne donositi odluke iz inata, nervoze ili želje da sebi ili drugima nešto dokazujete.

U ljubavi Ovan može biti osjetljiviji nego što pokazuje. Sredina i drugi dio mjeseca mogu otvoriti stare rane vezane uz poštovanje, granice i osjećaj da morate biti jaki čak i kad Vam nije lako. U vezama to može donijeti kraće, ali snažne sukobe ega.

Slobodnim Ovnovima travanj/april može pokazati tko ih stvarno vidi, a tko samo reagira na njihovu energiju. Zdravlje i energija traže oprez s iscrpljivanjem, upalama, glavoboljama, napetošću u mišićima i prenaglim tempom. Tijelo će jasno pokazati kad ste prešli vlastitu mjeru.

Bik

Iako glavni pritisak ipak više pada na kardinalne znakove, Bikovi bi mogli osjetiti nemirniji završetak mjeseca.

Sunce 20.4. ulazi u Vaš znak i vraća dio snage, ali vrlo brzo slijedi snažan zaokret: Venera i Uran dolaze u snažan kontakt oko 24.4., a 26.4. Uran prelazi u Blizance. Prije toga se još jače osjeti promjena ritma, planova i unutarnje stabilnosti.

Na poslovnom planu Bikovi bi mogli osjetiti da se nešto ubrzava ili mijenja bez puno najave. Kod nekih će to biti nova ideja, drukčiji način rada ili nagli zaokret u komunikaciji i planovima.

U financijama je moguća veća nervoza zbog troškova, nepredviđenih izdataka ili potrebe da se brzo reagira.

U ljubavi kraj mjeseca može donijeti jaku privlačnost, ali i nestabilnije raspoloženje. Zdravlje ovdje više reagira kroz nervozu, napetost i teškoću da se organizam opusti. Bikovima će najviše pomoći fleksibilnost, iako to nije uvijek njihova omiljena riječ.

Rak

Rakovi drugi dio travnja/aprila mogu doživjeti kao razdoblje vanjskog pritiska, osobito kroz posao, status i osjećaj da se od njih traži više nego što im je ugodno nositi. Ovnovska energija aktivira područje karijere, odgovornosti i svega onoga što se mora pokazati, dokazati ili dovršiti.

Merkur u Ovnu od 15.4. donosi ubrzane odluke i napete poslovne razgovore, mlad Mjesec 17.4. otvara novo poglavlje u profesionalnom smjeru, a u noći s 19. na 20. 4. Mars i Saturn pojačavaju osjećaj težine, ozbiljnosti i odgovornosti.

U praksi to može značiti zahtjevnijeg šefa, osjetljiviju situaciju na poslu, promjenu strukture, povećan opseg obveza ili potrebu da donesete odluku koju ste dugo odgađali. Neki Rakovi mogli bi osjećati da ih posao iscrpljuje više psihički nego fizički. Financijski, drugi dio travnja/aprila traži oprez s procjenama i obećanjima. Lako je precijeniti koliko možete, koliko vrijedi neka prilika ili koliko brzo će se nešto isplatiti. Zato je ovo razdoblje za racionalnije planiranje, manje impulzivne troškove i jasnije granice prema onima koji od Vas nešto očekuju.

U ljubavi Rakovi mogu biti osjetljiviji na hladnoću, distancu ili manjak pažnje. Kako je fokus jako na obvezama, lako se može dogoditi da odnos ostane po strani ili da emocije budu potisnute dok se rješavaju “važnije” stvari. Upravo zato bi partnerstvo moglo tražiti više nježnosti i manje obrambenih reakcija. Slobodnim Rakovima drugi dio travnja/aprila može donijeti susret s osobom koja je ambiciozna i snažna, ali ne nužno emotivno laka.

Što se zdravlja tiče, ovdje se posebno vidi utjecaj stresa na želudac, san, imunitet i opći osjećaj iscrpljenosti. Ako ignorirate unutarnji pritisak, tijelo bi moglo vrlo brzo dati signal.

Vaga

Vage su pod pojačanim pritiskom zato što se ono što se otvorilo punim Mjesecom početkom travnja/aprila sada pretače u konkretne odnose, reakcije i odluke. Budući da je velik dio druge polovice mjeseca i dalje naglašen u Ovnu, Vašem nasuprotnom znaku, pitanje partnerstva, suradnje, dogovora i ravnoteže dolazi u prvi plan.

Merkur 15.4. ulazi u Ovna, mlad Mjesec 17.4. otvara novo poglavlje upravo na osi odnosa, a u noći s 19. na 20.4. Mars i Saturn pojačavaju osjećaj da neki odnosi više ne mogu ostati na starim postavkama.

Na poslovnom planu ovo može značiti zategnute suradnje, neslaganje s kolegama ili osjećaj da druga strana stalno nameće ritam. Vage koje rade s klijentima ili partnerima mogu imati dojam da moraju biti posrednik, pregovarač i psiholog u isto vrijeme. Financije same po sebi ne moraju biti loše, ali napetost može dolaziti kroz zajedničke troškove, podjelu odgovornosti ili nejasne dogovore. Ako nešto nije bilo precizno definirano, sada izlazi na vidjelo.

U ljubavi je drugi dio travnja/aprila posebno osjetljiv. Kod nekih Vaga ovo će biti razdoblje ozbiljnih razgovora, kod drugih period preispitivanja koliko se dugo može održavati privid mira. Ako ste u vezi, odnos može tražiti više iskrenosti i manje diplomacije radi same diplomacije. Ako ste slobodni, mogli biste osjetiti privlačnost prema osobi koja je jaka, izravna i ne ostavlja puno prostora za neodlučnost, ali upravo tu može nastati i najveći unutarnji konflikt.

Zdravlje kod Vaga može više reagirati kroz stres, hormonalnu neravnotežu, napetost u leđima, nesanicu ili iscrpljenost od stalnog vaganja između više strana.

Jarac

Jarcima drugi dio travnja/aprila otvara osjetljivo područje doma, obitelji, privatnih obveza i unutarnje stabilnosti. Dok se izvana možda i dalje držite sabrano, iznutra ovaj period može djelovati dosta zategnuto. Ovnovski tranziti često aktiviraju situacije koje traže brzu reakciju u prostoru gdje Jarac najviše voli imati kontrolu, a to je upravo baza: dom, ritam života, sigurnost i organizacija svakodnevice.

Merkur 15.4. ulazi u Ovna, mlad Mjesec 17.4. dodatno naglašava privatnu os, a u noći s 19. na 20.4. Mars i Saturn pojačavaju osjećaj da je pritisak došao do točke u kojoj traži vrlo konkretan odgovor.

Na poslu to može donijeti težak period balansiranja. Neki Jarci će imati više odgovornosti nego inače, ali manje unutarnjeg prostora da to sve nose mirno. Kod drugih će fokus biti na odluci vezanoj uz stanovanje, selidbu, obiteljskog člana ili važan kućni trošak.

Financije mogu biti opterećene upravo privatnim izdacima, popravcima, ulaganjima u dom ili potrebom da se preuzme teret koji nije bio u planu. Drugi dio travnja/aprila zato nije razdoblje za tvrdoglavo guranje svega samostalno. Pametnije će biti rasporediti obveze i ne glumiti da Vam nije teško.

U ljubavi Jarci mogu djelovati zatvorenije, tvrđe ili manje dostupno, iako je pravi razlog često umor. Ako ste u vezi, partner može osjetiti da ste odsutni ili previše usmjereni na probleme. Ako ste slobodni, drugi dio travnja/aprila nije idealan za lagane i površne priče jer traži emotivnu ozbiljnost.

Zdravlje može reagirati kroz umor, bolove u leđima, ukočenost, pad energije i osjećaj da Vam treba više tišine nego inače. Ovo je razdoblje u kojem bi kvaliteta odmora trebala postati prioritet, a ne luksuz.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari