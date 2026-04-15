Trump zbog Irana traži produženje kontroverznog zakona: “Vojska ga očajnički treba”

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je republikance da podrže produŽenje ključnog zakona o nadzoru – FISA 702, istaknuvši njegovu važnost za vojne operacije, uključujući one protiv Irana.

– Naša vojska očajnički treba FISA 702 i to je jedan od razloga zašto smo imali tako velik uspjeh na ratištu, napisao je Trump.

Dodao je da je zakon “vitalan”, uprkos ranijim kritikama i zabrinutosti za privatnost građana.

Riječ je o odredbi Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi (FISA), koja omogućuje američkim obavještajnim agencijama prikupljanje komunikacija stranih državljana izvan SAD-a bez sudskog naloga.

Zakon istječe 20. aprila, a sigurnosni dužnosnici upozoravaju na moguće “slijepe tačke” u prikupljanju obavještajnih podataka ako ne bude produžen. S druge strane, organizacije za zaštitu građanskih prava, i s lijeva i s desna, upozoravaju da takav nadzor može ugroziti privatnost građana, pišu Vijesti.

