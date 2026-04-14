Druga polovica aprila bit će paklena za pripadnike četiri znaka

Druga polovica aprila mnogima donosi ubrzanje događaja, ali za neke horoskopske znakove to bi moglo značiti i pojačan stres, napetosti i niz izazova. Planetarni utjecaji u ovom razdoblju potiču suočavanje s problemima koji su se možda dugo odgađali, pa će određeni znakovi imati osjećaj kao da im se sve događa odjednom.

Astrologija sugerira da će pripadnici četiri znaka posebno osjetiti ovaj intenzivan period. Mogući su nesporazumi, promjene planova i situacije koje zahtijevaju strpljenje i prilagodbu.

Blizanci

Blizanci bi u drugoj polovici travnja mogli imati osjećaj da gube kontrolu nad situacijama koje su im donedavno bile jasne. Komunikacija s drugima mogla bi postati napeta, a nesporazumi češći nego inače.

Moguće su situacije u kojima će morati donositi brze odluke bez dovoljno informacija, što im može stvarati dodatni pritisak. Ključno je da ne reagiraju impulzivno i da pokušaju zadržati smirenost.

Rak

Rakovi bi mogli osjetiti emocionalni pritisak, osobito u odnosima s bliskim ljudima. Stare teme ili nerazriješeni problemi mogli bi ponovno izaći na površinu.

Takve situacije mogu ih iscrpiti i natjerati na preispitivanje odnosa i vlastitih granica. Važno je da ne preuzimaju tuđe probleme na sebe i da pronađu vrijeme za odmor.

Djevica

Djevice će se suočiti s nizom sitnih, ali iscrpljujućih problema. Planovi bi se mogli mijenjati u zadnji tren, a obaveze gomilati brže nego što ih mogu riješiti.

Takva dinamika može im stvoriti osjećaj kaosa, što im posebno teško pada jer vole red i kontrolu. Fleksibilnost i prihvaćanje da ne može sve biti savršeno bit će ključni za lakše prolazak kroz ovo razdoblje.

Jarac

Jarčevi bi mogli osjetiti pritisak na poslovnom planu. Moguće su dodatne obaveze, neočekivani zahtjevi ili situacije koje traže brzu reakciju.

Iako su navikli na odgovornost, ovaj put bi se mogli osjećati preopterećeno. Važno je da ne preuzimaju više nego što mogu podnijeti i da pronađu ravnotežu između posla i odmora, piše index..

