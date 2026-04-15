Mlad Mjesec u Ovnu 17.4. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Ovnovi, u poslu se otvara mogućnost novog početka, ali traži da stanete iza sebe punom snagom, bez traženja potvrde izvana i bez rasipanja na previše paralelnih pokušaja. Financije traže više samokontrole jer su mogući impulzivni troškovi, trošenje iz inata ili želje da se rezultat vidi odmah. Vagama mlad Mjesec pada izravno u područje odnosa i upravo će ondje mnogi osjetiti i najveći pritisak i najveći pomak. Pun Mjesec u Vagi 2.4. već je otvorio pitanje ravnoteže, emocija i odnosa, a sada dolazi druga etapa: otvoren razgovor, novi dogovor, nova definicija veze ili jasna odluka da se nešto više ne može održavati po starom modelu.

Mlad Mjesec u Ovnu 17.4.2026. događa se na 27°29′ Ovna, u trenutku kada je taj znak već snažno aktiviran i kada se sredina 4. mjeseca jasno usmjerava prema akciji, odluci i konkretnom pomaku. U zraku već postoji jaka vatrena dinamika, ali ova lunacija ne djeluje kao prolazan impuls. Ona skuplja više važnih utjecaja u isti trenutak i zato traži potez koji ima težinu, smjer i stvarnu namjeru.

Mlad Mjesec u Ovnu po prirodi pokreće potrebu da se krene naprijed, da se nešto presiječe, započne ili izgovori bez dugog oklijevanja. Ovaj put naglasak nije na brzini radi brzine, već na tome što iza te odluke stvarno stoji. Sve što se sada pokrene traži čvršći temelj, jasan unutarnji razlog i spremnost da izdrži prvi ozbiljniji pritisak.

U danima oko ove lunacije pojačava se osjećaj da više nema prostora za stare odgode. Mars u spoju s Neptunom diže unutarnji impuls, želju i nagon da se prema nečemu krene odmah, ali istodobno pojačava rizik da čovjek reagira pod dojmom, projekcijom ili trenutnim zanosom. Sunce u dodiru s Kironom otvara pitanje identiteta, samopoštovanja i mjesta na kojem je granica već dugo osjetljiva. Kod mnogih će upravo tu postati jasno što više ne žele prešutjeti i na što više ne pristaju.

Na sam dan mladog Mjeseca dodatno se naglašava važnost procjene. Merkur u spoju s Neptunom pojačava intuiciju, osjećaj za ono što se odvija ispod površine i sposobnost da se prepozna podtekst, ali traži i više budnosti jer se lako povjeruje dojmu koji zvuči uvjerljivo. Zato sredina 4. mjeseca traži i osjećaj i provjeru. Instinkt je važan, ali odluka mora imati uporište.

Nekoliko dana poslije dolazi i vrlo jasan test onoga što je sada pokrenuto. Mars stiže do Saturna, a Sunce prelazi u Bika pa ono što je krenulo iz naleta vrlo brzo ulazi u prostor odgovornosti, mjere i realnog kapaciteta. Ovaj ciklus zato traži hrabrost koja može trajati, volju koja se ne rasipa i odluku koja ima snagu ostati čvrsta i kad početni zanos prođe.

U cijeloj slici važnu ulogu ima i Venera u Biku, dodatno podržana skladom s Jupiterom. Uz toliku vatru u Ovnu, ona podsjeća na pitanje stvarne vrijednosti: što vrijedi sačuvati, u što vrijedi ulagati i tko donosi osjećaj mira, sigurnosti i pouzdanosti. Zato mlad Mjesec u Ovnu 17.4. ne traži bilo kakav iskorak, nego onaj koji ima razlog, smjer i mjeru.

Evo što može očekivati svaki znak Zodijaka.

Ovan

Za Ovnove je ovo vrlo osoban i vrlo izravan trenutak. Mlad Mjesec pada u Vaš znak i zato snažno aktivira temu identiteta, tijela, energije, izgleda, osobnog smjera i načina na koji izlazite pred svijet. Ovo je razdoblje u kojem teže pristajete na odgađanje, nejasne uloge i osjećaj da Vas netko drži u čekaonici. Potreba da se stvari postave otvoreno postaje jača iz dana u dan.

U ljubavi raste želja za čistim odgovorima, jasnim odnosom i prisutnošću koja se može osjetiti. Sve što je razvlačeno, mutno ili bez pravog smjera sada Vas počinje umarati mnogo brže nego inače.

U poslu se otvara mogućnost novog početka, ali traži da stanete iza sebe punom snagom, bez traženja potvrde izvana i bez rasipanja na previše paralelnih pokušaja. Financije traže više samokontrole jer su mogući impulzivni troškovi, trošenje iz inata ili želje da se rezultat vidi odmah.

Energije će biti dovoljno, ali tijelo neće podržati kaos. Kretanje, jasan dnevni ritam i manje života na čistom adrenalinu bit će Vam vrlo korisni.

Bik

Bikovima ovaj mlad Mjesec otvara unutarnji prostor i zato se glavni pomak najprije događa ispod površine. Prije nego što Sunce 20.4. uđe u Vaš znak, imate nekoliko dana u kojima postaje sasvim vidljivo što Vas potajno iscrpljuje, gdje predugo nosite teret i na što ste se navikli iako Vam više ne koristi. Ovdje se traži tiše, ali vrlo iskreno raščišćavanje.

U ljubavi se otvara tema prešućenog, povlačenja i onoga što više ne želite držati u sebi. Možda nećete sve izgovoriti odmah, ali će Vam postati sasvim jasno što više ne želite gutati.

U poslu je ovo dobar trenutak za zatvaranje jedne etape, povlačenje iz bespotrebne napetosti ili pripremu terena za ono što uskoro treba krenuti. Financije traže oprez, osobito ako postoji sklonost da kupnjom tražite kratko olakšanje ili mir od unutarnjeg pritiska.

Zdravlje traži više sna, manje stimulacije i više poštovanja prema vlastitim granicama. Ako ignorirate umor, tijelo će vrlo brzo pokazati račun.

Blizanci

Blizancima mlad Mjesec u Ovnu pokreće planove, suradnje, društveni krug, mreže, javnost i sve ono što raste kroz kontakt s ljudima. U tjednima koji slijede jedan poziv, jedan razgovor ili jedno poznanstvo može otvoriti sasvim konkretan pravac. Ključ je u tome da znate što tražite i s kim zaista želite graditi.

U ljubavi je moguće poznanstvo preko prijatelja, interneta, zajedničkog projekta ili neke grupne situacije. Istodobno raste i nestrpljenje prema praznoj komunikaciji koja nema stvarni sadržaj.

U poslu je ovo vrlo dobar trenutak za projekt koji traži tim, publiku, vidljivost ili brzu razmjenu ideja, ali energiju vrijedi usmjeriti samo na ono što ima smisla. Ako pokušate odgovoriti na svaku opciju koja se pojavi, fokus brzo slabi. Novac se može pokrenuti kroz suradnju, preporuku ili jasniju promociju onoga što radite, osobito ako odlučnije stanete iza svoje cijene.

Zdravstveno Vam najviše koristi manje rasutosti i manje skakanja između obaveza koje Vam crpe koncentraciju.

Rak

Rakovi ulaze u razdoblje u kojem posao, status i profesionalni smjer dolaze u prvi plan. Mlad Mjesec pada na područje karijere, odgovornosti, javne slike i ambicije pa mnogi Rakovi upravo sada ulaze u ozbiljniji razgovor o poslu, novu ulogu, novi projekt ili odluku da više ne žele ostati na mjestu koje ih guši.

U ljubavi se otvara pitanje ravnoteže između privatnog života i poslovnog pritiska. Ako je posao već neko vrijeme preuzeo previše prostora, napetost se lako prenosi i na odnos.

U profesionalnom smislu važno je da ne čekate da drugi sami od sebe prepoznaju Vaš trud. Ovaj period traži jasan nastup, jasnu riječ i granicu prema onome što više ne želite nositi. Financije se mogu stabilizirati kroz veću odgovornost, ali i kroz ozbiljniji razgovor o uvjetima, naplati ili podjeli obveza.

Tijelo će vrlo jasno pokazati koliko Vas stres već dugo drži u stalnoj pripravnosti, pa je sada važno vratiti si osjećaj da ne morate sve držati sami.

Lav

Lavovima mlad Mjesec u Ovnu otvara širi horizont i potrebu za odlukom koja nadilazi dnevnu rutinu. Aktivirano je područje putovanja, znanja, učenja, prijava, objava, pravca, uvjerenja i svega što traži veći životni okvir. Ovo je razdoblje u kojem postaje tijesno sve što je premalo, preusko ili bez pravog smjera.

U ljubavi Vas jače privlače odnosi i ljudi kroz koje osjećate širinu, rast i kretanje. Teže ćete podnositi vezu koja stoji u mjestu ili odnos u kojem nema zajedničkog pravca.

U poslu se otvara vrlo dobar trenutak za edukaciju, važnu prijavu, javni nastup, projekt sa stranim tržištem, objavu ili ozbiljniji iskorak prema onome što želite raditi na većoj razini. Financije sada imaju smisla kada idu u znanje, posao, put ili nešto što širi Vaš kapacitet. Trošenje radi dojma u ovom razdoblju donosi manje koristi.

Energija se vraća čim izađete iz osjećaja zastoja. Promjena ritma, više kretanja i izlazak iz skučenog okvira djeluju vrlo oslobađajuće.

Djevica

Djevicama mlad Mjesec u Ovnu otvara ozbiljne i duboke teme. U fokusu su zajednički novac, dugovi, krediti, tuđa očekivanja, emotivna vezanost, povjerenje i pitanja koja se ne mogu riješiti usput. Ovo je dio karte koji traži trezvenost, točnost i spremnost da se stvari pogledaju do kraja.

U ljubavi sada vrlo jasno postaje vidljivo postoji li stvarna bliskost i ravnoteža ili se pod površinom već neko vrijeme skuplja šutnja, kontrola i zamjeranje.

U poslu i financijama vrijeme je za pregled svih obveza, dogovora, papira i svega što dijelite s drugima, osobito ako su uvjeti mutni ili ako netko previše računa na Vašu urednost i odgovornost. Sredina 4. mjeseca ne podupire naivnost pa će Vam najviše koristiti hladna glava i temeljita provjera svake važne stavke.

Zdravlje je snažno povezano sa stresom koji držite u sebi, osobito onda kada pokušavate sve nadzirati, a pritom prema vani ostajete potpuno sabrani.

Vaga

Vagama mlad Mjesec pada izravno u područje odnosa i upravo će ondje mnogi osjetiti i najveći pritisak i najveći pomak. Pun Mjesec u Vagi 2.4. već je otvorio pitanje ravnoteže, emocija i odnosa, a sada dolazi druga etapa: otvoren razgovor, novi dogovor, nova definicija veze ili jasna odluka da se nešto više ne može održavati po starom modelu.

U ljubavi ovaj period može otvoriti novu vezu, ali još češće donosi vrlo izravan susret s istinom unutar postojeće. Sve što je dosad bilo zamotano, uljepšano ili odgađano sada traži ime i oblik.

U poslu se ista logika prenosi na partnerstva, ugovore, zajedničke projekte i raspodjelu odgovornosti. Svaki nejasan dogovor sada traži preciznije uvjete. Financije u velikoj mjeri ovise o kvaliteti suradnje i o tome koliko jasno znate braniti vlastitu vrijednost.

Tijelo će brzo reagirati na odnosni stres pa će Vam iskrenost koristiti daleko više od uljepšavanja stvarnosti i produžavanja situacije koja već traži odluku.

Škorpion

Škorpionima mlad Mjesec donosi potrebu da svakodnevicu vrate pod vlastitu kontrolu na zdraviji i održiviji način. Aktivirano je područje rada, rasporeda, navika, učinkovitosti, zdravlja i upravljanja energijom iz dana u dan. To znači da se sada traži red u onome što radite svakodnevno, a ne samo u velikim planovima.

U ljubavi raste nestrpljenje prema neodgovornosti, odgađanju i dinamici u kojoj Vi stalno držite stvari pod kontrolom, dok druga strana reagira tek kad nastane problem.

U poslu je ovo vrlo dobar trenutak za novi ritam rada, reorganizaciju obaveza, rezanje onoga što Vam troši vrijeme i uvođenje strukture koja može izdržati i nakon početnog naleta motivacije. Financije se mogu popraviti upravo kroz bolju organizaciju, disciplinu i smanjenje svakodnevnog rasipanja.

Zdravlje je ovdje jedna od glavnih tema. Sve što sada uvedete kao rutinu trebalo bi biti jednostavno, jasno i dovoljno praktično da zaista ostane dio Vaše svakodnevice.

Strijelac

Strijelcima mlad Mjesec u Ovnu vraća osobni žar i osjećaj životnosti. Aktivirano je područje ljubavi, privlačnosti, djece, kreativnosti, radosti, scene i svega kroz što osjećate da ste puni života. Poslije razdoblja zastoja ili manjka inspiracije, ovdje se ponovno budi potreba da se nešto doživi snažnije i otvorenije.

U ljubavi se može pojaviti novo poznanstvo, pojačan zanos u postojećem odnosu ili jednostavno povratak želje da se nešto proživi punim intenzitetom. Ipak, sredina mjeseca traži i ozbiljnost u onome što birate, pa će Vas prazna uzbuđenja manje zanimati od onoga što ima stvarnu snagu.

U poslu je ovo vrlo dobar period za kreativni projekt, osobni brend, javni nastup, marketing i sve što traži Vaše ime, Vaš glas i Vaš potpis. Financijski se može otvoriti dobit kroz ono što radite hrabrije, vidljivije i osobnije, osobito ako više ne skrivate vlastitu kvalitetu iza pretjerane skromnosti.

Zdravlje se popravlja zajedno s motivacijom. Kad se vratite onome što Vas stvarno zanima, raste i energija i koncentracija.

Jarac

Jarcima mlad Mjesec u Ovnu otvara temu doma, obitelji, privatnih odnosa i temeljnog osjećaja sigurnosti. Ovdje fokus ide na ono što stoji ispod vanjske slike uspjeha: kako živite, kako se osjećate u vlastitom prostoru i što se događa u najbližem krugu. Ako u obitelji ili domu postoji tema koja se već dugo odgađa, sada traži rješenje.

U ljubavi to može biti razgovor o zajedničkom životu, prostoru, granicama, navikama i osjećaju oslonca.

U poslu postaje mnogo jasnije koliko privatna baza utječe na koncentraciju, ritam i profesionalnu stabilnost. Kad je doma teren napet, i radna snaga slabi. Financije se sada mogu vezati uz troškove doma, nekretninu, selidbu, uređenje prostora ili obiteljske obveze koje traže konkretniju odluku.

Zdravlje traži manje unutarnje stege i više stvarnog odmora, jer kod Vas pretjerana kontrola lako prelazi u fizičku napetost i dugotrajni umor.

Vodenjak

Vodenjacima mlad Mjesec donosi živu i ubrzanu dinamiku u komunikaciji, pisanju, učenju, pregovorima, ugovorima, kraćim putovanjima i svakodnevnim kontaktima. Jedna vijest, jedan sastanak ili jedan razgovor sada može pokrenuti cijeli niz događaja. Zbog toga je vrlo važno da sve što govorite, potpisujete ili dogovarate bude jasno i provjereno.

U ljubavi raste potreba za mentalnom povezanošću i izravnom razmjenom. Sve što ostaje napola rečeno, zamagljeno ili stalno odgođeno počinje Vas brže umarati.

U poslu se otvara prostor za projekt vezan uz medije, marketing, edukaciju, prodaju, online rad, tekstove ili pregovore, a rezultat snažno ovisi o tome koliko ste konkretni i precizni u dogovoru. Novac može doći kroz ugovor, prodaju, poslovni dogovor ili informaciju koju znate pretvoriti u konkretan rezultat.

Zdravlje traži manje rasutosti i manje buke, jer će živčani sustav brzo pokazati kada je količina informacija prevelika.

Ribe

Ribama mlad Mjesec u Ovnu otvara vrlo konkretnu temu novca, rada, vrijednosti i samopouzdanja. Ovo je dio karte u kojem se jasno vidi kako tretirate vlastiti trud i koliko ozbiljno stojite iza onoga što umijete raditi. U tjednima koji slijede bit će važno postaviti jasniji odnos prema vlastitoj vrijednosti i prema onome što dajete.

U ljubavi postaje važno da odnos ima ravnotežu u davanju i primanju, jer sredina 4. mjeseca pojačava osjetljivost na situacije u kojima Vi ulažete više, a zauzvrat dobivate nejasnoću.

U poslu je ovo dobar trenutak za redefiniranje cijene, uvjeta rada, načina zarade ili cijelog odnosa prema vlastitom talentu. Financije traže plan, račun i trezvenost. Sama ideja ovdje nije dovoljna; potreban je i vrlo jasan okvir.

Zdravlje je povezano s osjećajem sigurnosti u tijelu, ritmom prehrane, snom i općim osjećajem da imate tlo pod nogama. Zato će Vam konkretna rutina dati više koristi od improvizacije.

Suzana Dulčić/ATMA

