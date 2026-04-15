Iran uz pomoć kineskog satelita ciljao američke vojne baze

Iran je tokom aktuelnog sukoba koristio kineske satelitske podatke kako bi preciznije ciljao američke vojne baze na Bliskom istoku, objavio je Financial Times, pozivajući se na obavještajne izvore.

Informaciju je prenio i Reuters, ali za sada nema zvanične potvrde iz Washingtona, Pekinga ni Teherana.

Prema tim navodima, Iran je imao pristup snimcima kineskog špijunskog satelita koji su omogućili znatno preciznije određivanje meta.

Ne radi se samo o općem nadzoru, već o podacima koji su mogli pomoći u konkretnom odabiru ciljeva i planiranju napada.

Ako se potvrdi, to bi značilo značajan napredak u sposobnostima Irana, koji se do sada oslanjao na kombinaciju vlastitog izviđanja, bespilotnih letjelica i ograničenih satelitskih podataka,pišu Vijesti

Ova informacija dolazi nakon niza ranijih izvještaja koji sugeriraju da Kina, iako se zvanično predstavlja kao neutralna, već neko vrijeme posredno pomaže Iranu kroz tehnološke i obavještajne kapacitete.

Američki obavještajni krugovi ranije su upozoravali da kineske kompanije objavljuju vrlo detaljne satelitske snimke američkih vojnih objekata na Bliskom istoku.

Te snimke često su dodatno obrađene uz pomoć umjetne inteligencije, što ih čini znatno korisnijima za analizu i vojno planiranje.

Facebook komentari