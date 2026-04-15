Tramp poručio da slijede dva nevjerovatna dana: “Da ja nisam predsjednik, svijet bi se raspao u komadiće”

Dopisnik ABC Newsa u Vašingtonu, Džonatan Karl (Jonathan), objavio je na X-u kako je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Tramp mu je rekao kako ne razmišlja o produženju primirja (koje istječe u idući utorak), ocijenivši da za to neće biti potrebe. Najavio je da slijede uzbudljivi događaji.,piše Avaz

– Mislim da nas čekaju dva nevjerojatna dana. U to sam uistinu uvjeren – rekao je.

Na pitanje hoće li rat završiti sporazumom ili jednostavnom objavom o uništenju neprijateljskih vojnih kapaciteta, Tramp je odgovorio kako su moguća oba ishoda.

– Moglo bi završiti i na jedan i na drugi način, no smatram da je dogovor bolja opcija jer im omogućuje obnovu. Oni sada doista imaju drukčiji režim. U svakom slučaju, uklonili smo radikale. Više ih nema – dodao je.

Usto je iznio i tvrdnju o vlastitoj ulozi u globalnoj politici. Da ja nisam predsjednik, svijet bi se raspao u komadiće – zaključio je Tramp.

Tramp je za Fox News izjavio da je rat s Iranom “vrlo blizu kraja”, čime je ponovio slične tvrdnje koje je iznosio posljednjih sedmica. U najavi intervjua za Fox Business, koji bi trebao biti emitiran ove srijede, američki predsjednik ustvrdio je i da Teheran “očajnički” želi postići dogovor.

– Mislim da je blizu kraja. Da, mislim, smatram da je vrlo blizu kraja – rekao je Tramp za Fox.

Zatim je dodao: “Znate, da se sada povučem, trebalo bi im 20 godina da obnove zemlju. A mi još nismo gotovi. No vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim da očajnički žele postići dogovor.”

Tramp je također nagovijestio da bi se američko-iranski pregovori mogli nastaviti, rekavši za New York Post kako bi se “nešto moglo dogoditi u sljedeća dva dana”. Prvi krug pregovora, održan proteklog vikenda u Pakistanu, završen je bez rješenja.

U međuvremenu je potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) jučer na događaju na Univerzitetu Georgia izjavio da Tramp želi postići “veliki dogovor” s Teheranom. Američki potpredsjednik također je rekao kako ima jako dobar osjećaj u vezi s njihovom trenutnom pozicijom.

