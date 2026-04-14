Vučić najavio uvođenje vojnog roka u Srbiji do 1. marta 2027.

Vučić je rekao da će vojni rok trajati 75 dana i da je to “dečija igra” u odnosu na 365 dana koliko je to bilo ranije.

“Ipak, ti mladići će steći nove navike, više odgovornosti i ozbiljnosti, steći će neke životne navike i naučiti šta je država. A država će biti mnogo snažnija”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije dodao je kako će se posebno podsticati izgradnja kasarni u pograničnim dijelovima zemlje.

“Od Sombora do Pirota, od Priboja do Zaječara i u Kladovu… Jer time snažimo i te lokalne samouprave. Vojska će imati svoje plate, trošit će novac u gradu, dolazit će im porodice i neko će morati i da ih nahrani. Ti gradovi će tako, de facto, dobijati jednu novu fabriku”, ocijenio je on,pišu Vijesti

Odgovarajući na kritike zbog toga što će Srbija zajedno sa Izraelom graditi fabriku za proizvodnju vojnih dronova, Vučić je rekao da on ne shvata da li ga kritikuju ili hvale, jer se on diči tim postignućem i jer će to obezbijediti da Srbija ima “najbolje dronove u ovom dijelu svijeta”.

