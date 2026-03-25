Mnogi predugo ne mijenjaju posteljinu: To može utjecati na san više nego što mislite

A upravo tu mnogi prave grešku koju lako zanemare.
Tokom noći tijelo oslobađa znoj, masnoće s kože, sitne čestice kože i druge nečistoće koje ostaju na tkanini. Ako se posteljina predugo ne mijenja, može postati manje ugodna, težeg mirisa i jednostavno manje prijatna za san.
Posebno su važne jastučnice, jer su svake noći satima u direktnom kontaktu s licem, kosom i disanjem.
Stručnjaci za spavanje i higijenu doma često preporučuju da se posteljina pere redovno, a jastučnice po potrebi i češće – posebno kod osoba koje se više znoje, imaju osjetljivu kožu, alergije ili spavaju s kućnim ljubimcima. Mnogi savjeti idu i korak dalje i preporučuju da se čaršafi i jastučnice peru barem jednom sedmično.
Osim same učestalosti pranja, važna je i temperatura. Ako se sve pere prehladnom vodom i ne osuši dobro, osjećaj svježine često kratko traje. Dobra ventilacija prostorije i potpuno sušenje posteljine također mogu napraviti razliku.
Mnogi zanemare i jastuke. Iako se jastučnice peru redovno, sam jastuk često mjesecima ili godinama ne dobije ozbiljnije čišćenje. A upravo on može skupljati vlagu, mirise i alergene više nego što ljudi misle.
Naravno, posteljina sama po sebi neće riješiti nesanicu. Ali može itekako utjecati na to da li ćete u krevet leći u čist, prozračan i ugodan prostor – ili u nešto što djeluje zagušeno i neudobno.
