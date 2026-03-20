Naučite čestitati Bajram na brojnim jezicima svijeta

Bajram Šerif Mubarek Olsun, tradicionalna je rečenica kojom se čestita najveći muslimanski praznik bajram u našoj zemlji (o tome šta ona znači, čitajte ovdje), a česta čestitka je i Bajram barećula/barećula.
Eid mubarak najčešća je čestitka koja se koristi diljem svijeta (Rusi, naprimjer, kažu – Id Mubarak). Eid je arapska riječ za praznik, a Ramazanski bajram zove se Eid ul Fitr, što znači Gozba prekida posta, dok Eid al Adha (Kurban-bajram) znači Festival žrtve.
Pa ćete na engleskom, njemačkom, italijanskom, španskom čestitati upravo tim riječima – Eid Mubarak – s tim što se na Njemačkom Bajram kaže Zuckerfest. Na danskom se bajram čestita riječima – Gelukkige Suikerfeest. Njemački i danski, dodajmo i to, zvuče kao šećerni festivali zbog prijevoda turske fraze Seker Bayrami (Ramazanski bajram).
Na francuskom se kaže Aïd Moubarak ili Aïd Mabrouk, na grčkom se isto izgovara, a piše Eid μουμπάρακ. Na švedskom se kaže Glad Eid, na finskom Hyvää Eidiä.
Ovo su čestitke na još nekim jezicima:
Afghanistan
Akhtar de nekmregha sha = Sretan Bajram
Albanija
Gëzuar bajramin = Sretan Bajram
Arapski svijet
Eid Saeed – Sretan Bajram
Kul ‘aam wa antum bi-khayr = Neka te svake godine sretnem u dobrom zdravlju
Eid Mubarak lakum wa-li-‘a’ilatakum = Sretan Bajram tebi i tvojoj familiji
Atamanna lakum Eid sa‘id jiddan! Litakun kul a‘malakum al-khayyira maqbula ‘ind Allah = Želim ti vrlo sretan Bajram i neka sva tvoja dobra djela usliši Bog
Aad Eiduk ili Aad Eidukum = Neka se Bajram vrati (ponovo i ponovo)
Taqabalallahu minna wa minkum = Neka Allah usliši i tvoja i moja dobra djela (rečenica koju su koristili sljedbenici poslanika Muhameda)
Bangladeš
Eider shubheccha = Bajramski pozdravi
Kina
开斋节快乐/Kāizhāi jié kuàilè = Sretan Bajram
Gana
Ni ti yuun’ palli = Sretna nova sezona Bajrama
Iran
Eid muborak shaved = Sretan Bajram
Kurdi
Cejna we pîroz be = Sretan Bajram
Malezija, Indonezija, Bruneji i Singapur
Selamat Hari Raya = Sretan Bajram
Turska
Bayramınız kutlu olsun = Neka je sretan Bajram
Iyi Bayramlar = Neka praznik bude dobar
Bayramınız mübarek olsun = Blagoslovljen praznik
Kako odgovoriti?
S druge strane, najčešći odgovor na čestitku jeste fraza Khair Mubarak, što znači također i tebi/vama ili neka je dobro tebi?vama.
Također se može odgovoriti JazakAllah Khair, što, kad se prevodi doslovno, znači Neka te Allah nagradi dobrom (danas se često koristi i kao obično ‘hvala’).
Možete reći i Eid Saeed Lakum ‘Aydaan, što otprilike znači Neka je sretan Bajram i tebi/vama.