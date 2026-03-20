Naučite čestitati Bajram na brojnim jezicima svijeta

Bajram Šerif Mubarek Olsun, tradicionalna je rečenica kojom se čestita najveći muslimanski praznik bajram u našoj zemlji (o tome šta ona znači, čitajte ovdje), a česta čestitka je i Bajram barećula/barećula.

Eid mubarak najčešća je čestitka koja se koristi diljem svijeta (Rusi, naprimjer, kažu – Id Mubarak). Eid je arapska riječ za praznik, a Ramazanski bajram zove se Eid ul Fitr, što znači Gozba prekida posta, dok Eid al Adha (Kurban-bajram) znači Festival žrtve.

Pa ćete na engleskom, njemačkom, italijanskom, španskom čestitati upravo tim riječima – Eid Mubarak – s tim što se na Njemačkom Bajram kaže Zuckerfest. Na danskom se bajram čestita riječima – Gelukkige Suikerfeest. Njemački i danski, dodajmo i to, zvuče kao šećerni festivali zbog prijevoda turske fraze Seker Bayrami (Ramazanski bajram).

Na francuskom se kaže Aïd Moubarak ili Aïd Mabrouk, na grčkom se isto izgovara, a piše Eid μουμπάρακ. Na švedskom se kaže Glad Eid, na finskom Hyvää Eidiä.

Ovo su čestitke na još nekim jezicima:

Afghanistan

Akhtar de nekmregha sha = Sretan Bajram

Albanija

Gëzuar bajramin = Sretan Bajram

Arapski svijet

Eid Saeed – Sretan Bajram

Kul ‘aam wa antum bi-khayr = Neka te svake godine sretnem u dobrom zdravlju

Eid Mubarak lakum wa-li-‘a’ilatakum = Sretan Bajram tebi i tvojoj familiji

Atamanna lakum Eid sa‘id jiddan! Litakun kul a‘malakum al-khayyira maqbula ‘ind Allah = Želim ti vrlo sretan Bajram i neka sva tvoja dobra djela usliši Bog

Aad Eiduk ili Aad Eidukum = Neka se Bajram vrati (ponovo i ponovo)

Taqabalallahu minna wa minkum = Neka Allah usliši i tvoja i moja dobra djela (rečenica koju su koristili sljedbenici poslanika Muhameda)

Bangladeš

Eider shubheccha = Bajramski pozdravi

Kina

开斋节快乐/Kāizhāi jié kuàilè = Sretan Bajram

Gana

Ni ti yuun’ palli = Sretna nova sezona Bajrama

Iran

Eid muborak shaved = Sretan Bajram

Kurdi

Cejna we pîroz be = Sretan Bajram

Malezija, Indonezija, Bruneji i Singapur

Selamat Hari Raya = Sretan Bajram

Turska

Bayramınız kutlu olsun = Neka je sretan Bajram

Iyi Bayramlar = Neka praznik bude dobar

Bayramınız mübarek olsun = Blagoslovljen praznik

Kako odgovoriti?

S druge strane, najčešći odgovor na čestitku jeste fraza Khair Mubarak, što znači također i tebi/vama ili neka je dobro tebi?vama.

Također se može odgovoriti JazakAllah Khair, što, kad se prevodi doslovno, znači Neka te Allah nagradi dobrom (danas se često koristi i kao obično ‘hvala’).

Možete reći i Eid Saeed Lakum ‘Aydaan, što otprilike znači Neka je sretan Bajram i tebi/vama.

