BiH dolazi “na udar El Nina”: Kakvo nas ljeto očekuje?

Svjetska meteorološka organizacija saopćila je da od sredine 2026. godine raste vjerovatnoća razvoja El Nina, klimatskog poremećaja koji nastaje zagrijavanjem površinskih voda u tropskom dijelu Pacifik. Iako se formira daleko od Evrope, njegove posljedice odražavaju se na globalnu cirkulaciju atmosfere, raspored zračnih pritisaka, kretanje olujnih sistema i količinu padavina.

Temperaturne oscilacije

Prema analizama Severe Weather Europe (SWE), najnoviji klimatski podaci ukazuju na snažniji razvoj El Nina nego što se ranije procjenjivalo, uz mogućnost da tokom druge polovine godine dostigne intenzitet takozvanog “Super El Nina”. Takav scenarij mogao bi donijeti temperature iznad višegodišnjeg prosjeka u velikom dijelu Evrope, posebno od juga prema centralnim i sjevernim dijelovima kontinenta.

Dugoročne projekcije meteoroloških modela Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze i Met Office ukazuju na pojačan dotok toplog zraka sa juga, uz promjene u rasporedu područja niskog zračnog pritiska zapadno od Evrope, što bi moglo dodatno pojačati toplotne valove. Istovremeno, očekuje se neujednačen raspored padavina – više kiše u južnim, jugoistočnim i sjevernim dijelovima Evrope, dok bi centralni i sjeverozapadni dijelovi mogli imati manje padavina od prosjeka, što povećava rizik od suše.

Bosna i Hercegovina, kao dio jugoistočne Evrope, mogla bi se naći u području izraženijih temperaturnih oscilacija, češćih prodora toplog zraka i dužih toplih perioda. Meteorolozi upozoravaju da to ne znači nužno kontinuirano sušno i vrelo ljeto, ali povećava vjerovatnoću češćih toplotnih valova, sparnih dana i naglih vremenskih promjena, uključujući jače pljuskove, lokalna nevremena i bujične poplave,pišu Vijesti

Snažni kontrasti

Takve vremenske prilike mogle bi dodatno opteretiti poljoprivredu, vodne resurse i elektroenergetski sistem, posebno u područjima koja već bilježe manjak vlage u tlu i oslanjaju se na lokalne izvore vode. Najizloženiji rizicima mogli bi biti poljoprivredni proizvođači, stočari i stanovništvo u ruralnim krajevima.

Meteorološke procjene ukazuju da bi ljeto 2026. godine moglo biti obilježeno snažnim kontrastima, odnosno dugim toplim periodima i izraženim vrućinama, ali i povremenim prodorima nestabilnog vremena praćenim obilnijim padavinama i olujnim nevremenima. Stručnjaci savjetuju dodatan oprez tokom perioda ekstremnih vrućina, naročito za starije osobe, hronične bolesnike i radnike koji borave na otvorenom.

