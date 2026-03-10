Petak 13. je drugima baksuz, ali 1 horoskopskom znaku donosi neočekivanu sreću i bogatstvo

Ako ste rođeni u ovom znaku, moguće je da vam 13. mart donese veliku sreću, pa čak i značajan finansijski dobitak.

Dok će neki 13. mart – petak 13. – dočekati s oprezom i dozom sujeverja, astrologija sugeriše da bi Strijelcu ovaj datum mogao donijeti nešto sasvim drugačije: sreću i neočekivane prilike.

Naime, astrologija smatra da određene kombinacije datuma, planeta i energija mogu imati posebno snažan uticaj na pojedine horoskopske znakove. Dok neki tog dana mogu osjećati povećanu napetost ili nesigurnost, drugi bi mogli doživjeti talas sreće, inspiracije ili povoljnih okolnosti, navodi Index.hr.

Neočekivana poslovna prilika

Strijelci se često smatraju sretnim znakom, a petak 13. mogao bi dodatno naglasiti njihovu prirodnu sklonost ka dobrim prilikama. Ovim znakom vlada Jupiter, planeta koja se u astrologiji povezuje s rastom, optimizmom i sretnim okolnostima. Zbog toga Strijelci često imaju osjećaj da ih život vodi ka dobrim ishodima, čak i kada situacije na prvi pogled ne djeluju obećavajuće.

Na dan koji mnogi smatraju nesretnim, Strijelci bi mogli doživjeti potpuno suprotan efekat. Energija tog datuma može podstaći njihovu hrabrost i želju za avanturom, pa bi mogli donositi odluke koje će se kasnije pokazati izuzetno povoljnim. To može biti neočekivana poslovna prilika, uspješan razgovor, dobre vijesti ili susret koji otvara nova vrata.

Strijelci su poznati po tome što ne dopuštaju da ih strah ili sujeverje sputavaju. Upravo zbog takvog stava često su spremni uraditi ono što drugi izbjegavaju. Dok se mnogi povlače i odlučuju igrati na sigurno, Strijelci često rizikuju i pokušavaju nešto novo. Upravo u takvim trenucima sreća im može biti posebno naklonjena.

Dan koji može donijeti preokret

Petak 13. može biti podsjetnik za Strijelce da se sreća često krije upravo onda kada je najmanje očekujemo. Umjesto da ovaj dan dožive kao loš znak, mogli bi ga iskoristiti kao priliku za hrabre poteze, nove planove ili odluke koje su dugo odgađali.

Naravno, astrologija ne može garantovati ishode. Ipak, ako ste rođeni u znaku Strijelca, vjerovatno ste već navikli na činjenicu da vam optimizam i otvorenost prema novim iskustvima često donose zanimljive prilike. Zato bi petak 13, koji pada 13. marta, za vas mogao biti dan koji pokazuje da ono što drugi smatraju lošom srećom ponekad može postati neočekivana sreća.

