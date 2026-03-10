Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. donosi vam sreću i bogatstvo

Prema astrologiji, ovaj datum ne mora svima donijeti negativnu energiju. Naprotiv, za neke ljude može biti iznenađujuće povoljan i donijeti prilike koje se ne pojavljuju često.

Sujeverja vezana za petak 13. toliko su raširena da mnogi taj dan dočekuju s dozom nelagode ili opreza. U brojnim kulturama ovaj datum smatra se simbolom nesreće.

Ove godine takav datum dolazi upravo ove sedmice. U petak, 13. marta, ponovo se poklapa petak 13., dan koji mnogi smatraju nesretnim. Dok će ga neki dočekati s oprezom i dozom praznovjerja, astrologija sugeriše da bi određenim znakovima mogao donijeti sreću i neočekivane prilike.

Astrolozi smatraju da kombinacije određenih datuma, planetarnih uticaja i energije mogu imati posebno snažan uticaj na pojedine horoskopske znakove.

Dok neki tog dana mogu osjećati napetost ili nesigurnost, drugi bi mogli doživjeti nalet sreće, inspiracije ili povoljnih okolnosti.

Neočekivana poslovna prilika

Strijelci se često smatraju jednim od najsretnijih znakova, a petak 13. mogao bi dodatno naglasiti njihovu sklonost ka dobrim prilikama. Ovim znakom vlada Jupiter, planeta koja se u astrologiji povezuje s rastom, optimizmom i sretnim okolnostima. Zbog toga Strijelci često imaju osjećaj da ih život vodi ka dobrim ishodima, čak i kada situacije u početku ne djeluju obećavajuće.

Na dan koji mnogi smatraju nesretnim, Strijelci bi mogli doživjeti potpuno suprotan efekat. Energija tog datuma može podstaći njihovu hrabrost i želju za avanturom, pa bi mogli donositi odluke koje će se kasnije pokazati veoma povoljnima. To može biti neočekivana poslovna prilika, uspješan razgovor, dobre vijesti ili susret koji otvara nova vrata.

Strijelci su poznati po tome da ih strah ili praznovjerje rijetko sputavaju. Upravo zbog takvog stava često su spremni učiniti ono što drugi izbjegavaju. Kada se mnogi povuku i odluče igrati na sigurno, Strijelci često preuzmu rizik i pokušaju nešto novo. U takvim trenucima sreća im često ide u prilog.

Dan koji može donijeti promjene

Petak 13. može biti podsjetnik Strijelcima da se sreća ponekad krije upravo onda kada je najmanje očekujemo. Umjesto da ovaj datum dožive kao loš znak, mogli bi ga iskoristiti kao priliku za hrabre poteze, nove planove ili odluke koje su dugo odgađali.

Naravno, astrologija ne može garantovati određene ishode. Ipak, ako ste rođeni u znaku Strijelca, vjerovatno ste već navikli na to da vam optimizam i otvorenost prema novim iskustvima često donose zanimljive prilike. Zato bi petak 13., koji ove godine pada 13. marta, za vas mogao biti dan koji pokazuje da ono što drugi smatraju lošom srećom ponekad može postati neočekivana sreća.

