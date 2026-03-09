Doktor otkrio kada treba popiti posljednju kafu za miran san

Prema objašnjenju ljekara, kofein se u organizmu zadržava mnogo duže nego što većina ljudi misli. Njegovo vrijeme poluraspada je između šest i osam sati, što znači da i kafa popijena oko podne može djelovati na organizam i u večernjim satima, otežavajući uspavljivanje i narušavajući dubinu sna.

Zbog toga se preporučuje da posljednja kafa bude popijena prije 12 sati, a da se kasnije tokom dana biraju napici bez kofeina, poput čaja od kamilice ili nane. Stručnjaci upozoravaju i da zeleni čaj nije uvijek dobar izbor za večernje sate, jer i on može sadržavati značajnu količinu kofeina.

Osim kafe, savjetuje se izbjegavanje energetskih napitaka, gaziranih pića i drugih stimulansa pred spavanje. Također, naglašava se da ni alkohol nije dobro rješenje, jer iako može pomoći da osoba brže zaspi, istovremeno ozbiljno narušava kvalitet sna.

Za bolji noćni odmor preporučuje se i laganiji večernji obrok bogat složenim ugljenim hidratima, nekoliko sati prije odlaska u krevet. Važno je i da se unos kofeina ne prekida naglo, jer to može izazvati glavobolje i dodatnu nelagodu, pa se smanjivanje preporučuje postepeno.prenosi novi.

