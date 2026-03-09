Ovako se najlakše skidaju žute fleke s dušeka: Izgledat će kao da nikada nisu ni postojale

Iako djeluju kao da se nikada neće skinuti, postoji jednostavan trik koji može pomoći da ih uklonite uz sastojke koje već imate u kući.

Zašto se na dušeku pojavljuju žute fleke

Tokom noći tijelo se znoji i luči prirodna ulja koja se vremenom upijaju u tkaninu dušeka. Kada ta vlaga oksidira, pojavljuju se žućkaste mrlje koje često prate i neugodni mirisi. Osim znoja, fleke mogu nastati i zbog prosutih pića, krema za tijelo ili drugih sitnih nezgoda koje se dešavaju u svakodnevnom životu.

Trik s tri sastojka koji uklanja fleke

Dobra vijest je da za čišćenje ne morate kupovati skupa sredstva. Dovoljna su tri sastojka koja većina ljudi ima u kuhinji ili kupatilu.

Potrebno je:

250 ml hidrogena (3%)

3 kašike sode bikarbone

nekoliko kapi deterdženta za pranje suđa

U posudi pomiješajte hidrogen i sodu bikarbonu dok se soda ne rastvori, a zatim dodajte deterdžent. Dobijenu smjesu sipajte u bocu s raspršivačem i poprskajte direktno po žutim flekama.

Ostavite da djeluje dok se dušek potpuno ne osuši, a zatim ostatke sode uklonite četkom ili usisivačem. Hidrogen pomaže da se fleke izbijele, dok soda bikarbona upija vlagu i neugodne mirise.

Još jedan jednostavan trik za svjež dušek

Ako na dušeku nema dubokih fleka, možete primijeniti i takozvano „suho čišćenje“. Pospite površinu sodom bikarbonom i ostavite je nekoliko sati, a zatim usisajte dušek. Ova metoda uklanja vlagu, prašinu i neugodne mirise, pa će krevet ponovo biti svjež.

Mala navika koja produžava život dušeku

Stručnjaci savjetuju da dušek redovno provjetravate, okrećete ga svakih nekoliko mjeseci i koristite zaštitnu navlaku. Tako ćete spriječiti da se fleke duboko uvuku u tkaninu i produžiti vijek trajanja mjesta na kojem provodimo gotovo trećinu života.

Facebook komentari