Morate u toalet odmah nakon jela, evo šta to otkriva o vašem zdravlju

Iako zvuči neprijatno, mnogo toga možemo naučiti o vlastitom tijelu posmatrajući izgled stolice. Određeni oblici i boje koje primijetite u WC šolji mogu značiti da je potreban odlazak ljekaru opšte prakse, posebno s obzirom na nagli porast slučajeva kolorektalnog karcinoma posljednjih godina. Ova bolest postala je jedna od najčešćih među mlađim odraslim osobama, pa je važno pratiti sve promjene.

Međutim, ako vas brine potreba za odlaskom u toalet odmah nakon jela, to bi moglo imati više veze s vašim mozgom nego sa želucem, kako sugeriše jedan ljekar, prenosi Večernji list.

Naravno, postoje neke namirnice i pića koja mogu više uznemiriti želudac od drugih. Ako morate hitno u toalet nakon što ste popili šest piva uz ljuti kari u restoranu, vjerovatno se ne radi o nekom skrivenom zdravstvenom problemu kojeg biste se trebali bojati.

Ljekar Joseph Salhab na TikToku je govorio o funkciji mozga koja je često potpuno normalna, iako može izazvati zabrinutost. Naglasio je da snažna potreba za odlaskom u toalet, najčešće nakon jutarnjeg doručka, ne nastaje „zato što se hrana odmah kreće kroz vaš probavni trakt“, kako mnogi od nas prvo pomisle. Umjesto toga, tvrdi on, proces uključuje signale koji se šalju mozgu.

„Kada jedete i osjetite da morate odmah u toalet, to je nešto što se zove gastrokolični refleks“, izjavio je u videu. Njegovu teoriju potvrđuje i britanski Nacionalni zdravstveni sistem (NHS), koji navodi: „To je fiziološki refleks koji se javlja kao odgovor na rastezanje želuca nakon obroka i dolazak nusproizvoda probave u tanko crijevo.“

Prema riječima stručnjaka, unutar otprilike 20 do 30 minuta nakon jela, rastezanje želuca šalje mozgu signal da ste puni hrane, zbog čega se prirodno javlja potreba da napravimo mjesta prije nego što pojedemo sljedeći obrok.

Kako se i očekuje, ljekar je objasnio da se „vaše debelo crijevo počinje kontrahovati kako bi napravilo više prostora za hranu“, zbog čega vam mozak poručuje da je vrijeme za odlazak u toalet.

Naravno, ako uz doručak pijete kafu, onda je još vjerovatnije da ćete morati posjetiti kupatilo ubrzo nakon što pojedete zdjelu žitarica. Kafa je poznati diuretik i stimulans koji dodatno podstiče rad crijeva. Ipak, važno je napomenuti da sve dok vaša stolica izgleda zdravo i ne provodite previše vremena u toaletu, vjerovatno nema razloga za brigu. Ako ste ipak zabrinuti da stvari ne funkcionišu kako treba, uvijek je dobro razgovarati s ljekarom.

