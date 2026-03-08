Iza njihovog osmijeha krije se nešto mračno: Horoskop otkriva najzlobnije znakove Zodijaka

Često se predstavljaju kao nevine žrtve, dok u stvarnosti vješto upravljaju situacijama oko sebe.

Upravo zbog takvog ponašanja, Škorpija, Blizanci, Rak i Ribe često se izdvajaju kao znakovi koji najbolje znaju manipulirati emocijama i odnosima s ljudima.

Dok vi pokušavate shvatiti šta se zapravo dogodilo, oni su već okrenuli priču u svoju korist i krenuli dalje.

Škorpija – majstor misterije i osvete

Škorpije su poznate po tome da ništa ne zaboravljaju. Čak i kada djeluje kao da su oprostile, često samo čekaju pravi trenutak. Ovaj znak odlično razumije ljudsku psihologiju i zna kako okrenuti situaciju u svoju korist.

Njihova osveta rijetko je impulsivna – najčešće je pažljivo isplanirana. Upravo ta hladna proračunatost mnoge navodi da Škorpiju smatraju jednim od najopasnijih znakova Zodijaka.

Blizanci – gospodari dvostrukog lica

Sa Blizancima nikada niste potpuno sigurni na čemu ste. Ono što vam danas kažu, već sutra može dobiti potpuno drugačije značenje. Brzo razmišljaju, još brže govore i često se prilagođavaju svakoj situaciji.

Njihova sposobnost da čitaju ljude i koriste informacije u pravom trenutku čini ih vrlo vještim u društvenim igrama.

Rak – tihi majstor emocija

Rakovi rijetko ulaze u otvorene sukobe, ali zato savršeno pamte svaku riječ. Iza njihove osjetljive i brižne vanjštine ponekad se krije sposobnost da emocije okrenu u svoju korist.

Znaju tačno kada treba šutjeti, a kada reći nešto što će ostaviti snažan utisak. Upravo zbog te suptilnosti mnogi ih smatraju majstorima emocionalne manipulacije.

Ribe – nenadmašne u igranju žrtve

Ribe često ostavljaju dojam nježnih i empatičnih osoba, ali ponekad znaju vrlo vješto prebaciti odgovornost na druge. Kada se nađu u konfliktu, lako se postavljaju u ulogu povrijeđene strane.

Zbog toga okolina često staje na njihovu stranu, dok druga strana ostaje zbunjena šta se zapravo dogodilo.

Sve ima i svoju drugu stranu

Naravno, svaki horoskopski znak ima i brojne pozitivne osobine. Ipak, kada se pojave manipulacija, pasivna agresija ili igranje žrtve, upravo ovi znakovi najčešće se spominju kao oni koji u takvim situacijama znaju biti posebno vješti.

Kada jednom naučite prepoznati takve obrasce ponašanja, mnogo je lakše zaštititi se i izbjeći nepotrebne konflikte, prenosi Novi.

