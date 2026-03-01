Tamara Globa otkrila je šta svaki znak čeka u martu 2026: Ova 3 će imati najviše sreće, sve će im ići od ruke

Astrolog Tamara Globa pripremila je prognozu za sve horoskopske znakove za mart 2026. godine.

Mart 2026. obećava dinamičan i prelomni period za mnoge znakove Zodijaka. Prema pisanju portala StarHit, Tamara Globa izradila je detaljnu astrološku analizu u kojoj naglašava ključne teme za svaki znak pojedinačno. Fokus prognoze stavljen je na karijeru, zdravlje i partnerske odnose.

Ovan

Ovnovi će početkom proljeća biti suočeni sa promenama na poslovnom planu. Moguća su neslaganja sa kolegama, pa čak i razdvajanje od nekog člana tima. Važno je da prioritet date ne samo sopstvenoj dobrobiti, već i zdravlju i potrebama najbližih. U ljubavi će biti neophodno više strpljenja i fleksibilnosti, jer u suprotnom postoji rizik od udaljavanja i osjećaja usamljenosti.

Bik

Bikove očekuje mesec posvećen sticanju novih znanja i usavršavanju. Učenje, ali i prenošenje znanja drugima, biće u centru pažnje. Iako će se pojaviti određene prepreke, do kraja mjeseca otvoriće se nove perspektive. Druga polovina marta donosi snažan kreativni impuls i povoljan je period za planiranje porodice.

Blizanci

Blizanci bi trebalo da izbegavaju otvorene sukobe kako bi sačuvali svoju profesionalnu poziciju. Drugi dio mjeseca pruža priliku za popravljanje narušenih odnosa. Mart je idealan za ulaganje u profesionalni razvoj i jačanje poslovnih kontakata.

Rak

Rakove očekuje uspeh na dužim putovanjima. Tokom puta mogući su sudbonosni susreti koji će imati uticaj na njihov lični ili poslovni život. Ipak, početkom meseca planovi bi mogli naglo da se promjene. Uticaj žene na liderskoj poziciji može igrati značajnu ulogu u njihovoj karijeri. Prvih dana marta moguće su rasprave sa prijateljima, kao i važni događaji povezani sa prevozom.

Lav

Lavovi će se početkom meseca suočiti sa finansijskim izazovima. Postoji mogućnost gubitaka ili čak prevare, zbog čega bi trebalo izbegavati veće kupovine i rizične investicije. U drugoj polovini marta situacija se stabilizuje, a moguća je i prijatna nagrada. Putovanja donose uspeh i nova emotivna iskustva.

Devica

U prvoj polovini marta Device bi trebalo da obrate posebnu pažnju na svoje emotivno stanje i porodičnu atmosferu. Ne odbijajte pomoć drugih, jer podrška može biti dragocena. U drugom dijelu mjeseca pomoć može stići iz neočekivanih izvora. Kraj marta povoljan je za putovanja i promenu okruženja.

Vaga

Vage će najveći deo energije usmeriti na karijeru. Početkom meseca moguće su intrige i finansijski gubici. Mart je pogodan period za postavljanje novih životnih ciljeva, kao i za pokretanje projekata. Ipak, ne zanemarujte zdravlje, jer bi se stari problemi mogli ponovo aktivirati.

Škorpija

Škorpije bi mogle da se suoče sa izazovima u poslu i prijateljskim odnosima. Moguće su promene u okruženju i završetak pojedinih projekata. Ipak, promena ambijenta i putovanja doneće radost i osećaj rasterećenja, dok će deca biti poseban izvor sreće.

Strijelac

Strijelčevi bi u martu mogli promeniti društveni krug ili čak profesionalnu oblast. Druga dekada meseca pogodna je za planiranje ličnih ciljeva. Nova poznanstva mogu otvoriti dodatne mogućnosti za zaradu. Početkom meseca posebnu pažnju treba posvetiti finansijama.

Jarac

Jarčevi će dobiti priliku da se posvete učenju i novim projektima. Tokom prve nedelje biće im potrebna podrška porodice. Putovanja donose prijatne susrete koji mogu uticati i na privatni život i na karijeru. Kraj marta obećava kreativne uspjehe.

Vodolija

Vodolije započinju mesec sa određenim poteškoćama i mogućim gubicima. Važno je da pažljivo biraju reči i izbegavaju ishitrene odluke. Mart je najpovoljniji za realizaciju sopstvenih ideja. Druga polovina meseca otvara nove perspektive i prilike za napredak.

Ribe

Ribe će uspeti da prevaziđu sukobe sa protivnicima. Sreća će biti na strani intelektualnih i kreativnih projekata. Ovo je dobar period za učenje i podučavanje. Prva nedelja marta može biti izazovna u finansijskom smislu, ali je istovremeno povoljna za posao i porodična pitanja.

Tamara Globa važi za jednu od najpoznatijih ruskih astrologa. Njena predviđanja redovno se analiziraju u medijima i privlače veliku pažnju javnosti. Tokom godina izgradila je reputaciju stručnjaka koji u svojim tumačenjima uzima u obzir ne samo astrološke pokazatelje, već i realne životne okolnosti. Njen metod kombinuje tradicionalno astrološko znanje sa detaljnim sagledavanjem svakodnevnog života, zbog čega su njene prognoze široko prihvaćene.

