Šta znači kada sanjate da vas partner vara i da li je to predosjećaj ili samo vaš strah?

Budite se s knedlom u grlu i ubrzanim pulsom. Partner mirno spava pored vas, a vi ste uvjereni da se nešto strašno dešava iza vaših leđa. Snovi o prevari su pravi pakao za živce i često nam upropaste čitav dan.

Odmah da vam lakne: u većini slučajeva ovo nije proročanstvo. To je vaš strah koji divlja dok spavate. Ipak, postoji onaj mali, nezgodni procenat kada podsvijest hvata signale koje svjesno ignorišete, a o tome se rijetko priča.

Šta zapravo znače snovi o prevari partnera?

Snovi o prevari najčešće ukazuju na vašu unutrašnju nesigurnost, strah od gubitka kontrole ili osjećaj da su partnerova pažnja i vrijeme usmjereni na posao, hobi ili prijatelje, a ne na vas.

Kada je u pitanju samo vaša nesigurnost

Psiholozi se slažu da snovi rijetko govore o drugima, a gotovo uvijek o nama. Ako se osjećate manje vrijedno ili zapostavljeno, mozak to prevodi u najgori scenario – prevaru. Ovo se često dešava u fazama kada partner mnogo radi.

On vas ne vara s drugom osobom, već sa svojim poslom. Vaša podsvijest to vidi kao izdaju. Partner vas vara u snu s osobom koju poznajete? To obično znači da ta osoba ima neku osobinu koju vi želite za sebe. Možda je duhovita ili uspješna. Nije problem u vjernosti, već u vašem samopouzdanju.

Znakovi da podsvijest pali alarm

Slušala sam priče ljudi koji su tvrdili da su sve znali unaprijed. I znate šta? Nisu to bili samo snovi. Značenje snova se mijenja kada se oni ponavljaju iz noći u noć s istim scenarijem. Ako sanjate prevaru, a u budnom stanju primjećujete da partner skriva telefon ili se ponaša hladno, onda to nije samo noćna mora.

Vaš mozak tokom noći slaže slagalicu. Primjećujete sitnice koje svjesno pravdate stresom ili umorom. Dok spavate, odbrambeni mehanizmi padaju i istina izlazi na vidjelo. Tu se rađa prava ljubomora u vezi koja ima osnovu, prenosi Novi.

Kako da reagujete, a da ne ispadnete ludi

Najgora stvar koju možete uraditi je da probudite partnera i optužite ga za nešto što je uradio u vašoj glavi. To stvara nepotrebnu tenziju.

Umjesto toga, udahnite duboko. Razdvojite san od jave. Nesigurnost u ljubavi rješava se razgovorom, ne napadom. Probajte ovaj pristup:

Analizirajte svoje emocije prije nego što progovorite.

Pitajte se šta vam tačno nedostaje u odnosu u posljednje vrijeme.

Recite partneru da ste sanjali ružan san i da vam treba zagrljaj, ne priznanje.

Pratite reakciju – onaj ko nema šta da krije pružit će utjehu, a ne odbranu.

Izdaja u snovima je često poziv na buđenje, ali ne za raskid, već za rad na sebi i odnosu. Ako je savjest čista, ovakav razgovor vas može zbližiti. Ako nije, vaša intuicija će vam to glasno reći i bez snova.

