Pogođen kabinet Netanjahua: Njegova sudbina za sada nepoznata

„Tijekom desetog vala operacije ‘True Promise 4’, ured premijera ovog kriminalnog režima, kao i lokacija zapovjednika zračnih snaga ovog režima, bili su meta raketa ‘Heibar’, prema izjavi koju je prenijela iranska državna televizija i radio.“

JUST IN: NETANYAHU TARGETED BY IRGC – HIS FATE REMAINS UNKNOWN “Iran’s IRGC says its latest missile attack targeted the Netanyahu’s office and the location of the Israeli Air Force commander in a “surprise” strike. It claims Netanyahu's fate is “unclear” following the attack.”… pic.twitter.com/32Wb5IV2Sq — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2026

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio je da je izveden raketni napad na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, na sigurnosne i vojne centre u Haifi i na istočni Jeruzalem.

„Deseti val Operacije Iskreno obećanje 4 otvorio je ogromna vrata vatre prema okupiranim teritorijima raketnim manevrom Khyber. Ciljani napadi na kampus izraelske vlade u Tel Avivu, napadi na vojne i sigurnosne centre u Haifi i napadi na istočni Jeruzalem bili su neki od ciljeva desetog vala. Ranije smo upozoravali na proširenje plana napada na baze i okupirane teritorije agresorskih neprijatelja i najavili da sirene u Izraelu nikada neće prestati“, navodi se u izjavi IRGC-a.

BREAKING: IRGC announces possible assassination attempt on Netanyahu IRGC Public Relations says: The office of the criminal Israeli PM, Netanyahu & the location of the regime’s Air Force commander were struck in targeted and surprise attacks by Kheybar Shekan ballistic… pic.twitter.com/l4rGzFfOEj — Skeptic Scope (@SkepticScope) March 2, 2026

Također, Revolucionarna garda tvrdi da je pogodila rezidenciju zapovjednika izraelskih zračnih snaga.

Izraelska strana se zasad nije oglasila o ovoj situaciji.

Nekoliko sati prije ove vijesti, televizijska mreža Al Jazeera izjavila je da je Netanyahu mrtav, ali je vijest povučena ubrzo nakon objave.

Također postoje neprovjerene informacije da se izraelski premijer skriva na sigurnoj lokaciji u Berlinu, s obzirom na to da je izraelski državni avion hitno prebačen na uzletište u tom njemačkom gradu.

🚨🇮🇱 BREAKING Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu is reportedly hiding somewhere in Berlin, Germany. Netanyahu’s latest tracking signal data from a Mossad database, hacked by Pakistani cyber groups confirms that he is somewhere in a bunker in Germany. pic.twitter.com/mHsMmqXAQ6 — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) March 2, 2026

Facebook komentari