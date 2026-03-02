Svijet

Pogođen kabinet Netanjahua: Njegova sudbina za sada nepoznata

Objavljeno prije 1 sat

Iran je jutros izveo napad u kojem je pogođen ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, a njegova sudbina trenutno nije poznata, objavila je Iranska revolucionarna garda.

„Tijekom desetog vala operacije ‘True Promise 4’, ured premijera ovog kriminalnog režima, kao i lokacija zapovjednika zračnih snaga ovog režima, bili su meta raketa ‘Heibar’, prema izjavi koju je prenijela iranska državna televizija i radio.“

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio je da je izveden raketni napad na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, na sigurnosne i vojne centre u Haifi i na istočni Jeruzalem.

„Deseti val Operacije Iskreno obećanje 4 otvorio je ogromna vrata vatre prema okupiranim teritorijima raketnim manevrom Khyber. Ciljani napadi na kampus izraelske vlade u Tel Avivu, napadi na vojne i sigurnosne centre u Haifi i napadi na istočni Jeruzalem bili su neki od ciljeva desetog vala. Ranije smo upozoravali na proširenje plana napada na baze i okupirane teritorije agresorskih neprijatelja i najavili da sirene u Izraelu nikada neće prestati“, navodi se u izjavi IRGC-a.

Također, Revolucionarna garda tvrdi da je pogodila rezidenciju zapovjednika izraelskih zračnih snaga.

Izraelska strana se zasad nije oglasila o ovoj situaciji.

Nekoliko sati prije ove vijesti, televizijska mreža Al Jazeera izjavila je da je Netanyahu mrtav, ali je vijest povučena ubrzo nakon objave.

Također postoje neprovjerene informacije da se izraelski premijer skriva na sigurnoj lokaciji u Berlinu, s obzirom na to da je izraelski državni avion hitno prebačen na uzletište u tom njemačkom gradu.


